הצהרת כוונות: אמין סטיבנס סגר בעירוני נהריה

הסנטר הוותיק צפוי לחזור ללאומית, אחרי שהעלה משם את קריית אתא, ושיחק 3 שנים רצופות בליגת העל. ינסה לעזור לסגולים מהצפון לשוב לליגה הבכירה

החתמת ענק צפויה בליגה הלאומית, כאשר אמין סטיבנס סגר את תנאיו בעירוני נהריה. הסנטר הוותיק (35, 2.03) עלה כזכור עם עירוני קריית אתא לליגת העל בעונת 21/22 ואז שיחק שלוש שנים בליגת העל (שנתיים נוספות בקריית אתא, בה שימש גם כקפטן ושנה במכבי ראשון לציון).

עכשיו הסנטר אמור לחזור ללאומית וינסה לסייע לסגולים של רובן נייברגר לחזור לליגת העל, ממנה ירדה בעונת 20/21.

סטיבנס העמיד בעונה האחרונה בראשון לציון ממוצעים של 14.4 נקודות, 7.4 ריבאונדים, 2.2 אסיסטים ו-1.2 חטיפות למשחק.