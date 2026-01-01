"אפשר להעביר בעלות על מניות, אי אפשר על מורשת"

משפחת פדרמן נפרדה ממכבי תל אביב אחרי העסקה: "נישאר לעד משפחה של מכביסטים בנשמה, הובלנו מהלכים משמעותיים וחסרי תקדים". וגם: ההתייחסות לשטילמן

לאחר השלמת עסקת הענק במסגרתה נמכרו מלוא אחזקותיה של חברת "פדנקו ספורט" למשפחת רקנאטי, פרסמה משפחת פדרמן הודעת פרידה רשמית ממכבי תל אביב. בהודעה סיכמה המשפחה תשעה עשורים של קשר למועדון, סקרה את חלקה בהתפתחותו לאורך השנים, התייחסה לתוכנית ההשקעה שלא יצאה לפועל בעקבות מימוש זכות הסירוב של משפחת רקנאטי ואיחלה הצלחה לבעלי המניות החדשים.

להלן ההודעה המלאה: “משפחת פדרמן מאשרת כי חברת פדנקו ספורט שבבעלותה, השלימה היום באופן סופי את העסקה למכירת מלוא אחזקותיה במועדון מכבי תל אביב, לחברה בבעלות משפחת רקנאטי. היום מגיעה לסיומה מורשת משפחתית שנמשכה 90 שנה, מורשת שהייתה עבורנו הרבה יותר מבעלות על מועדון. היא הייתה דרך חיים”.

“דרך שהחלה עם סבנו, יצחק פדרמן ז”ל, שהיה קפטן מכבי תל אביב עוד בשנות ה-30 של המאה הקודמת, לפני קום המדינה. באותן שנים הכיר גם את סבתנו, נוגה ז”ל, אותה אימן בקבוצת הנשים של המועדון”.

“המורשת המשיכה עם אבינו, דיוויד פדרמן ז”ל, המכביסט הנצחי ונותן החסות המיתולוגית של עלית בשנות ה-80 וה-90. בתחילת שנות ה-2000 יזם והוביל את המהלך שהפך את מכבי תל אביב בכדורסל וגם בכדורגל, למועדון ספורט בבעלות פרטית, מהלך שעיצב מחדש את פני הספורט הישראלי”.

דייויד פדרמן ז"ל, השאיר מורשת גדולה (איציק בלניצקי)

“בנו של דיוויד, דני פדרמן, גדל במחלקת הנוער של מכבי והיה פוקד את יציעי ההיכל ביד אליהו מינקות. דני אף כיהן כמנכ״ל המועדון בין השנים 2011-2015 בזמן הזכיה הבלתי נשכחת ביורוליג בשנת 2014. בשני העשורים האחרונים דיוויד ודני פדרמן הובילו יחד שורה של מהלכים משמעותיים וחסרי תקדים בכדורסל האירופי בכלל וביורוליג בפרט, מתוך מטרה אחת - להבטיח שמכבי תל אביב תמשיך להיות מועדון מוביל, משפיע ופורץ דרך, המייצג בגאווה לא רק את עצמו, אלא גם את הספורט הישראלי בזירה הבינלאומית”.

“מכבי תל אביב מעולם לא הייתה רק מניות או בעלות”

“לאחרונה, לאור התפתחויות שונות וברוח המכביזם, השאיפה המתמדת להתחדש, להוביל, להשתפר ולהצטיין, הגישה לאחרונה משפחת פדרמן, באמצעות פדנקו ספורט, הצעה אסטרטגית לשותפים הנוכחים במועדון, שנועדה להצעיד את מכבי אל השלב הבא. ההצעה כללה תכנית השקעה משמעותית של קבוצת משקיעים ישראלים ואמריקאים, בעלי ניסיון, יכולת ואמונה עמוקה במכבי ובחזון שהוצג בפניהם על ידי משפחת פדרמן. אריק שטילמן, מכביסט מלא תשוקה ואמונה, הצטרף ליוזמה מתוך רצון כן להיות שותף בהובלת המועדון לעידן חדש, לצד משפחת פדרמן והמשקיעים הנוספים”.

“בהתאם להסכם בעלי המניות, עמדה לשותפים במועדון זכות סירוב. משמעות מימוש זכות הסירוב הייתה רכישת מלוא המניות שבידי פדנקו ספורט ובמקביל אי מימושה של תכנית ההשקעה שהוצגה על ידי משפחת פדרמן, לרבות כניסתם של המשקיעים החדשים, שהייתה מותנית בכך שזכות הסירוב לא תמומש”.

“משפחת רקנאטי בחרה לממש את זכות הסירוב, והיום, כאמור, הושלמה רכישת מלוא אחזקותיה של חברת פדנקו ספורט במכבי תל אביב. אנו מאחלים הצלחה רבה לכלל בעלי המניות במכבי. תקוותנו הכנה היא שהתכנית של משפחת רקנאטי לעתידה של מכבי תהיה מוצלחת לפחות באותה מידה כמו התכנית שהוצעה על ידי משפחת פדרמן ושותפיה, שתצעיד את המועדון להישגים חדשים ותשמור על ערכיו, מורשתו ומעמדו כמועדון המוביל בישראל וכאחד מסמליה של המדינה בזירה האירופית”.

“עבור משפחת פדרמן, מכבי תל אביב מעולם לא הייתה רק מניות או בעלות. היא הייתה ותמיד תהיה חלק מהמשפחה, מהלב והנשמה. אפשר להעביר בעלות על מניות אך אי אפשר להעביר בעלות על מורשת. משפחת פדרמן, על כל דורותיה וענפיה, הייתה, הינה ותישאר לעד משפחה של מכביסטים בלב ובנשמה”, סיכמו.