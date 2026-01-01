לאחר השלמת העסקה: הציוץ המסתורי של אריק שטילמן

לאחר שמשפחת רקנאטי הודיעה על רכישת 29% מהמניות של משפחת פדרמן במכבי תל אביב, אריק שטילמן צייץ תמונה של שחמט לצד אמוג'י מחייך ועורר סקרנות

רעידת האדמה בהנהלת מכבי תל אביב ממשיכה לעורר הדים. שעות לאחר שהושלמה עסקת הענק במסגרתה רכשה משפחת רקנאטי את 29% ממניות משפחת פדרמן והפכה לבעלת השליטה במועדון עם 58% מהמניות, העלה אריק שטילמן ציוץ מסקרן במיוחד שהצית גל של פרשנויות ברשתות החברתיות, ככל הנראה כעקיצה לבעלי הצהובים על שעשה להם שחמט. שטילמן הרוויח כסף מהעסקה כי 12.5 האחוזים שלו נמכרו ביותר כסף מאשר קנה, כאשר הוא עדיין בעל יומרות להיות בעלי המועדון בעתיד.

שטילמן, שנכנס רק לפני פחות מחודשיים לשותפות בבעלות על מכבי תל אביב דרך דני פדרמן וחברת "פדנקו", נותר ללא כל אחזקה במועדון בעקבות מימוש זכות הסירוב של משפחת רקנאטי. זמן קצר לאחר השלמת העסקה, הוא פרסם תמונה של לוח שחמט לצד אימוג'י מחייך, ללא כל מלל נוסף.

"משחק השחמט" מעורר שאלות

הפרסום המסתורי הותיר מקום רב לפרשנות. יש מי שרואים בתמונת השחמט רמז לכך ששטילמן מתייחס למהלך כאל חלק ממשחק אסטרטגי רחב יותר, בעוד אחרים סבורים כי מדובר במסר המעיד שהוא מקבל את ההתפתחויות בחיוך או אף רומז כי מבחינתו המשחק עדיין לא הסתיים.

הציוץ של שטילמן (צילום מסך)

מאחר ששטילמן לא הוסיף כל הסבר לציוץ, המשמעות האמיתית שלו נותרה בגדר תעלומה. דווקא העובדה שבחר לפרסם תמונה בלבד, ללא התייחסות ישירה לעסקה הדרמטית, רק הגבירה את הסקרנות בקרב האוהדים והעוקבים.

כזכור, משפחת רקנאטי השלימה את רכישת מניות משפחת פדרמן תמורת כ-50 מיליון דולר, עסקה שמעניקה לה שליטה ברורה במועדון ומשקפת למכבי תל אביב שווי של כ-172 מיליון דולר. בנוסף, הודיעה המשפחה כי בכוונתה להשקיע עשרות מיליוני דולרים בתקציב השחקנים בשנים הקרובות, במטרה לחזק את הקבוצה ולהחזירה לצמרת היורוליג.

בינתיים, בעוד מכבי תל אביב פותחת עידן חדש תחת מבנה בעלות שונה לחלוטין, הציוץ של שטילמן ממשיך לעורר עניין. האם מדובר רק בקריצה משועשעת בעקבות ההתפתחויות, או ברמז לכך שמהלך נוסף עוד נמצא על לוח השחמט? נכון לעכשיו, התשובה נשארת פתוחה לפרשנות.