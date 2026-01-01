רשמית: משפחת רקנאטי השלימה את רכישת המניות

תמורת כ-50 מיליון דולר: משפחת רקנאטי הודיעה שהשלימה את העסקה ורכשה 29% ממניות מכבי תל אביב שהוחזקו בידי משפחת פדרמן באמצעות חברת "פדנקו"

משפחת רקנאטי הודיעה היום (רביעי) כי השלימה את עסקת רכישת 29% ממניות מכבי תל אביב שהוחזקו בידי משפחת פדרמן באמצעות חברת "פדנקו". בכך הושלמה אחת העסקאות הגדולות והמשמעותיות בתולדות הספורט הישראלי, לאחר שמשפחת רקנאטי מימשה את זכות הסירוב שלה ורכשה את מלוא המניות תמורת כ-50 מיליון דולר.

בעקבות העסקה, משפחת רקנאטי תגדיל את אחזקותיה במועדון מ-29% ל-58%, ותהפוך לבעלת השליטה הדומיננטית במכבי תל אביב. לפי שווי העסקה, שוויו הכולל של המועדון מוערך בכ-172 מיליון דולר.

רקנאטי הופכת לבעלת השליטה, שטילמן מחוץ לתמונה

העסקה משנה באופן משמעותי את מבנה הבעלות במועדון ומוציאה מהתמונה את איש העסקים אריק שטילמן, שרק לפני פחות מחודשיים נכנס כשותף במכבי תל אביב דרך דני פדרמן וחברת "פדנקו". שטילמן, שהצהיר עם כניסתו על שאיפות גדולות לעתיד המועדון, נותר כעת ללא כל אחזקה בקבוצה בעקבות מימוש זכות הסירוב של משפחת רקנאטי.

לצד השינוי בבעלות, הגיעה גם בשורה משמעותית עבור אוהדי הצהובים. לאחר השלמת העסקה הצהירה משפחת רקנאטי כי בכוונתה להשקיע עשרות מיליוני דולרים בתקציב השחקנים בשנים הקרובות.

המהלך מגיע בתקופה שבה מכבי תל אביב שואפת לבסס מחדש את מעמדה בצמרת היורוליג, וההשקעה המתוכננת עשויה לאפשר למועדון להעמיד תקציב גבוה יותר ולהחזיר להיכל מנורה מבטחים שחקנים מהשורה הראשונה באירופה.