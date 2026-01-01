רונן חנציס חוזר למגרשים וישחק בליגה ב׳

שחקן כנף שמאל, בן ה-24, שבפעם האחרונה ששיחק כדורגל הייתה בעונת 2023/24, יחבור לעירוני בית דגן. שיחק בעבר עם מכבי תל אביב ובית״ר ירושלים

רונן חנציס, שחקן ההתקפה וכנף שמאל, בן ה-24, חוזר לשחק כדורגל. משחקו האחרון היה במדי הפועל כפר סבא מהליגה הלאומית בעונת המשחקים 2023/24 כשמאז 29/05/2024 שומר על כושר ולא מעבר. עתה, חותם הוא בעירוני בית דגן מליגה ב׳ דרום א׳ ויחל את עונת המשחקים הקרובה (2026/27) כבר סביב ה-28/08, יחד עם משחקי גביע המדינה המוקדמים לקבוצות הליגה הרביעית בטיבה בישראל.

חנציס גדל במושב ניר ישראל שבדרום הארץ והחל לשחק בגיל צעיר כשכבר אז נחשב היה לשחקן שעוד נשמע עליו רבות. כיכב עם 32 הופעות בנבחרות הצעירות של ישראל. קבוצת הנוער האחרונה שלו הייתה מכבי תל אביב, עמה שיחק גם בבוגרים. מעבר לכך, בליגת העל היה גם לשחקן בית״ר ירושלים והפועל נוף הגליל. בליגה הלאומית שיחק עם בית״ר תל אביב, הפועל ראשון לציון והפועל כפר סבא.

הודעת עירוני בית דגן: ״עירוני בית דגן שמחה להודיע על צירופו של שחקן ההתקפה רונן חנציס למועדון. רונן, בן 24, גדל במחלקות הנוער של מכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב, ורשם הופעות בכל נבחרות הנוער של ישראל. במהלך הקריירה שיחק במכבי תל אביב, בית”ר ירושלים, מכבי יפו, הפועל ראשון לציון, הפועל כפר סבא ונוף הגליל״.

״חוזר עם הרבה מוטיבציה ורצון להצליח״

״בעונה האחרונה נאלץ לקחת פסק זמן מכדורגל בעקבות פציעה, אך כעת הוא חוזר למגרשים עם הרבה מוטיבציה ורצון להצליח. מדובר בשחקן התקפה מוכשר ואיכותי, שסומן כבר בגיל צעיר כאחד הכישרונות המבטיחים. הניסיון שצבר ברמות הגבוהות ביותר, יחד עם היכולות המקצועיות שלו, צפויים להוסיף המון איכות, ניסיון ויצירתיות לסגל הקבוצה בדרך להשגת המטרות העונה״.

רונן חנציס לאחר החתימה: “אחרי שנה בבית בעקבות פציעה, חיפשתי מקום שייתן לי גם אתגר מקצועי וגם תחושה של בית. בבית דגן בנו פרויקט מאוד מעניין, והמקום החם, ההנהלה, סגל השחקנים והמטרות של הקבוצה גרמו לי להבין שעשיתי את הצעד הנכון. וכמובן לחזור ולשתף פעולה עם יובל נעים הגדול. אני מאחל לכולנו המון הצלחה, ובעזרת השם נעשה עונה טובה ונעמוד במטרות שהצבנו לעצמנו.”