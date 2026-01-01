רני כהן מונה למנכ"ל הפועל אילת

המנהל הוותיק, שכיהן בעבר כמנכ"ל מנהלת ליגת העל ובתפקידי ניהול בכירים בהפועל ירושלים, יוביל את המועדון בניסיון להחזירו לצמרת הכדורסל הישראלי

המנהל הוותיק, שכיהן בעבר כמנכ"ל מנהלת ליגת העל ובתפקידי ניהול בכירים בהפועל ירושלים, יוביל את המועדון בניסיון להחזירו לצמרת הכדורסל הישראלי

הפועל עירוני אילת הודיעה היום (רביעי) על מינויו של רני כהן לתפקיד מנכ"ל המועדון. כהן, בן 48, נשוי ואב לשלושה, מגיע עם ניסיון ניהולי ותפעולי עשיר בענף הכדורסל, וינסה להוביל את המועדון בשלב משמעותי של בנייתו מחדש לקראת העונה הקרובה.

במהלך הקריירה שלו שימש כהן כסמנכ"ל מכירות ושיווק בהפועל ירושלים, לאחר מכן כיהן כסמנכ"ל מכירות ופיתוח עסקי במנהלת ליגת העל, ובהמשך מונה למנכ"ל מנהלת הליגה. בשנים האחרונות עסק בתחום ההפקות והאירועים, וכעת הוא חוזר לכדורסל הישראלי בתפקיד בכיר נוסף.

שחקני הפועל אילת (מרטין גוטדאמק)

כהן: נעשה הכל כדי להחזיר את אילת למקומה הטבעי בצמרת הכדורסל הישראלי

עם כניסתו לתפקיד אמר רני כהן: "ראשית, ברצוני להודות לטל פנחס ולהנהלת המועדון על האמון שנתנו בי. יחד נעשה הכול כדי להחזיר את אילת למקומה הטבעי בצמרת הכדורסל הישראלי". עוד פנה לאוהדי הקבוצה והוסיף: "אוהדים יקרים, לכם יש חלק חשוב ומשמעותי במסע הזה. אנחנו צריכים אתכם איתנו לאורך כל העונה, וביחד נעשה דברים גדולים”.