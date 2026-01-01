עירוני קריית אתא צירפה את הגארד נייקי סיבאנדה

השחקן האמריקאי מגיע מניינרס קמניץ מהליגה הגרמנית אחרי עונה של 10.3 נקודות בממוצע. אלדד בנטוב: "מהרגע הראשון הוא היה אחד השחקנים שסימנו"

עירוני קריית אתא הודיעה על הצטרפותו של הגארד האמריקאי נייקי סיבאנדה לסגל הקבוצה. סיבאנדה,(27, 1.92) מגיע לקריית אתא לאחר שבעונה האחרונה שיחק במדי ניינרס קמניץ מהליגה הגרמנית הבכירה. הוא רשם שם בממוצע 10.3 נקודות, 3.2 ריבאונדים ו־2.4 אסיסטים למשחק.

במהלך הקריירה המקצוענית שלו צבר סיבאנדה ניסיון משמעותי בליגות הבכירות בגרמניה, ספרד, טורקיה, יוון ופינלנד. מדובר בגארד אתלטי ומגוון, שמביא איתו יכולת צבירת נקודות, אגרסיביות ואינטנסיביות בשני צידי המגרש.

״מגיע עם ניסיון משמעותי באירופה״

מאמן הקבוצה אלדד בנטוב: ״מהרגע הראשון נייקי היה אחד השחקנים שסימנו. הוא מגיע עם ניסיון משמעותי באירופה, מביא איתו אגרסיביות, ורסטיליות ואינטנסיביות, ומשתלב בצורה מצוינת בסגנון המשחק שאנחנו רוצים לראות. אנחנו שמחים שהוא איתנו ומאמינים שהוא יעזור לנו לעמוד במטרות שלנו העונה.״

אלדד בנטוב (לילך וויס-רוזנברג)

עד כה הוחתמו בקריית אתא לעונה הקרובה, נוסף על סיבאנדה, גם דניאל שרון והגארד הולנד וודס, בנוסף על תומר אסייג, יובל לוין, וברנדן מדלי-בייקון הממשיכים בקבוצה. מקסים פילוננקו בדרכו להצטרף גם כן.