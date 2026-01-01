"זוארץ ותובע ההתאחדות רוצים לנפח את הסיפור"

בטבריה שחררו הקלטה של החוקר שמונה לפרשת העירויים, וממשיכים לתקוף אותו ואת ההתאחדות: "יושב ראש ההתאחדות רוצה לנפח פרשה בכוונה? זאת שערוריה"

בעירוני טבריה שחררו היום (רביעי) אחרי הצהריים הקלטה בה נשמע החוקר שמונה מטעם ההתאחדות לכדורגל, לחקר פרשת העירויים האסורים, דין אור פרגר, בחקירה עם מי שנטען על ידי המועדון שהוא חובש מטעם מד"א שנכח בעירויים.

בקטע המוקלט אומר פרגר לאיש מד״א: "אני יכול לפטור אותך מזה לגמרי. בוא נסכם ככה: אתה יכול לעשות פוליגרף? כי אגיד לך את האמת, גם שינו (זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל-ג.ק) וגם גלעד (עורך הדין ברגמן-ג.ק), תובע ההתאחדות, רוצים לנפח את זה ואם הם ינפחו את זה סתם, אז אני לא רוצה את זה עליי. אני לא רוצה שזה ייצא מפרופורציות, אם זה לא נכון, למרות שאנחנו יודעים מעדויות אחרות שזה לא נכון".

בהמשך הקטע המוקלט שואל שוב פרגר את החובש האם הוא מוכן להיבדק בפוליגרף והוא עונה: "בעקרון כן". בטבריה אמרו: "פשוט בושה שככה מתנהלת חקירה. יושב ראש ההתאחדות והתובע רוצים לנפח את זה? זה נשמע למישהו הגיוני? זאת שערוריה! ככה מתנהלת חקירה?"