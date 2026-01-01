מתוך כבוד: חזיזה ימשיך להתאמן עם מכבי חיפה

הירוקים יאפשרו לקשר להתאמן עד שימצא קבוצה, בשונה משחקנים אחרים שאינם נמצאים בתוכניות ויתאמנו בשעות נפרדות. גולאני שחזר מהשאלה אינו בתוכניות

המנהל המקצועי של מכבי חיפה, ליאור רפאלוב, קיים שיחות אישיות עם מתיאס נהואל, שואו, פיטר אגבה, טריבנטה סטיוארט, דניאל גולאני, גוני נאור ודולב חזיזה, והבהיר להם שבמסגרת התכנון המקצועי לעונה הקרובה הם רשאים לחפש קבוצה חדשה ולא יהיו חלק מהסגל.

במקביל, הובהר להם שכל עוד לא ימצאו קבוצה, הם ימשיכו לקבל את מלוא התנאים שלהם, שכר, דיור, רכב וכל יתר התנאים, וכן יתאמנו במסגרת מלאה הכוללת צוות מקצועי, צוות פיזיולוגי וצוות רפואי.

חזיזה יתאמן עם הסגל הראשון

חלק מהאימונים אף יועברו על ידי ברק בכר. האימונים יתקיימו בשעות שונות מאלה של הסגל הראשון, בעיקר משיקולים מקצועיים ובהתאם להכנות לעונה. לגבי דולב חזיזה, בשל מעמדו ותרומתו רבת השנים למועדון, הוא ימשיך להתאמן עם הסגל הראשון.

דולב חזיזה וברק בכר (עמרי שטיין)

במועדון מעריכים שרובם המכריע של השחקנים ימצאו קבוצה חדשה עד לסיום חלון ההעברות. בקבוצה אמרו שהשיחות התקיימו בצורה ישירה, אמיתית ומכבדת, מתוך גישה מקצועית ושקופה מול כל אחד מהשחקנים. הסוכנים של השחקנים כבר בעיצומם של חיפושים אחרי קבוצות נוספות. כמו כן, הקבוצה היום זכתה ליום חופשי ותחזור מחר להתאמן.