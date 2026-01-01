מיקו ממן יחזק את מכבי יבנה לשנתיים הבאות

הקבוצה של טבלפפה החלה להתאמן והחתימה את החתיכה החסרה בפאזל: החלוץ בן ה-31 ששיחק בליגה הלאומית ב-11 העונות האחרונות וכבש 5 גולים בעונה החולפת

החתמה מעניינת בליגה א׳ דרום: מיקו ממן, החלוץ בן ה-31, חתם היום (רביעי) במכבי יבנה באמצעות סוכנו אורן יחזקאל, זאת לאחר שמונה עונות מוצלחות בליגה הלאומית (מ-11 רצופות), כשהחליט החלוץ לרדת לליגה א׳ על מנת לעלות לליגה הלאומית תחת עופר טסלפפה. החלוץ חתם לשנתיים קדימה.

את העונה החולפת סיים מיקו עם חמישה שערים בכל המסגרות בליגה הלאומית יחד עם הפועל רעננה. בעונת 2021/22 היה ללהיט של הפועל רמת גן, כשכבש 17 שערי ליגה בלאומית, כשעונה קודם לכן סיפק במדיה 15 שערי ליגה.

במהלך הקריירה שלו הוא היה גם לשחקן של הפועל ירושלים, מכבי יפו, הפועל ראשון לציון ובני יהודה ת״א.