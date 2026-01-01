"באירופה לא הייתי משחק בקבוצה שהיא לא ברצלונה"

לבנדובסקי הוצג בשיקגו: "החיים משתנים, התייעצתי עם מולר ושוויינשטייגר, רואה כאן פוטנציאל לתארים. לא מבין למה אתם קוראים לזה סוקר ולא כדורגל"

רוברט לבנדובסקי הוצג רשמית כשחקנה החדש של שיקגו פייר, ובמסיבת העיתונאים הראשונה שלו בארצות הברית הסביר מדוע בחר לעזוב את ברצלונה ולעבור ל-MLS. החלוץ הפולני בן ה-37 סיים ארבע עונות במדי הקטלאנים, בהן זכה בשלוש אליפויות ספרד, שלושה גביעי סופרקופה וגביע המלך, והבהיר כי מבחינתו לא הייתה אפשרות לשחק במועדון אירופי אחר.

"לא יכולתי לדמיין את עצמי בקבוצה אחרת מלבד ברצלונה, ולכן היה ברור לי שהצעד הבא יהיה מחוץ לאירופה", אמר לבנדובסקי. "זה לא קל לעבור מאירופה לארצות הברית, אבל אנחנו מאוד נרגשים. החיים שלנו משתנים, זו חוויה חדשה, ואני מקווה שעבורי ועבור המשפחה שלי זו תהיה התחלה של פרק חדש, יפה ומיוחד בחיים".

לפני שקיבל את ההחלטה, התייעץ הפולני עם שני חבריו לשעבר, בסטיאן שוויינשטייגר, ששיחק בעבר בשיקגו פייר, ותומאס מולר, המשחק כיום בוונקובר וייטקאפס. "כששאלתי אותם לא רק על ה-MLS, אלא גם על העיר ועל המועדון, הם אמרו לי שזה מדהים. לא רק מבחינת הכדורגל והאימונים, אלא גם כמקום נהדר לחיי משפחה", סיפר.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

"אני רואה כאן פוטנציאל לזכות בתארים"

לבנדובסקי מגיע לקבוצה שנמצאת במקום השלישי באזור המזרח ומאמין שהיא מסוגלת להיאבק על כל התארים. "אני רואה פוטנציאל לזכות בתארים עם המועדון החדש. אני מאוד מאוד שמח, כי זה צעד חדש בקריירה ובחיים שלי", אמר.

"אני מקווה שניהנה מהדרך, שנעבוד יחד עם הצוות והשחקנים, ושלא רק ננצח משחקים, אלא גם נזכה בתארים. אנחנו נמצאים בעמדה טובה, אבל נצטרך לעבוד קשה, ואני מקווה שבסיום העונה נוכל ליהנות מכל מה שהשגנו".

מאמן הקבוצה, גרג ברהאלטר, לא הסתיר את התלהבותו מההחתמה ואמר: "זו החתמה ענקית עבור המועדון שלנו. רוברט הוא לא רק שחקן מדהים, אלא גם אדם צנוע ומקצוען אמיתי. אנחנו מאמינים שהוא ישפיע על התרבות של הקבוצה ויעזור לנו להגיע לפסגה".

לקראת סיום מסיבת העיתונאים, לבנדובסקי גם סיפק רגע משעשע כשנשאל על הכינוי האמריקאי לענף. "אני לא יודע למה אתם אומרים 'סוקר' במקום 'פוטבול'. זה פוטבול, משחקים עם הרגליים, לא עם הידיים", אמר בחיוך, והצחיק את הנוכחים באולם.