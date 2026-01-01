דונצ'יץ' מרוצה מהמהפכה בלייקרס אחרי שלברון עזב

הסלובני עוקב מקרוב אחרי מהלכי המועדון בקיץ ומרוצה מהכיוון שאליו הולכת הקבוצה, לאחר ששתי הבקשות המרכזיות שלו סביב ווקר קסלר ואוסטין ריבס נענו

אחרי פתיחת עידן חדש בלוס אנג'לס לייקרס בעקבות עזיבתו של לברון ג'יימס, נראה כי האיש שסביבו נבנית הקבוצה הוא לוקה דונצ'יץ'. על פי דיווח ב’אתלטיק’, הכוכב הסלובני, שנמצא בימים אלה בחופשה באירופה, עוקב מקרוב אחר כל המהלכים של המועדון ואף הביע שביעות רצון מהכיוון אליו הולכת הקבוצה.

הנהלת הלייקרס, בראשות רוב פלינקה, החלה את הקיץ עם הארכת חוזהו של אוסטין ריבס תמורת 185 מיליון דולר, ובהמשך המשיכה לחזק את הסגל בשחקנים שמתאימים יותר לסגנון המשחק של דונצ'יץ'. לפי העיתונאי דן וייק, "לוקה נרגש", לאחר ששתי הבקשות המרכזיות שלו נענו, השארתו של ריבס וצירופו של סנטר בכיר בדמות ווקר קסלר.

הלייקרס בונים סביב דונצ'יץ'

קסלר היה אחד היעדים המרכזיים של הלייקרס עוד מאז שדונצ'יץ' הגיע לקבוצה. לאחר שהניסיונות לצרף את מארק וויליאמס ואת דיאנדרה אייטון לא צלחו, הצליחה ההנהלה להשלים את העסקה ולהביא את הסנטר המבוקש.

לברון ג'יימס עם לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

לצדו של קסלר, הלייקרס חיזקו גם את יתר חלקי הסגל. קוונטין גריימס וקולין סקסטון צפויים לספק עומק בקו האחורי ולאפשר מנוחה לדונצ'יץ' ולריבס, ג'ייק לרביה ממשיך לאחר עונה מוצלחת, סנדרו ממוקלאשווילי הצטרף לעמדת הפורוורד, ובקו הקדמי נמצא גם קוון לוני, שלוש פעמים אלוף ה-NBA, שישמש כמחליף מנוסה לקסלר.

עם זאת, לפי הדיווח, דונצ'יץ' עדיין רוצה חיזוק נוסף. בלייקרס מקווים לפנות מקום בתקרת השכר באמצעות העברתו של ג'ארד ונדרבילט, כשהמטרה הגדולה היא לצרף את ג'ונתן קומינגה, אם כי בשלב זה מדובר בספקולציות בלבד.

המהלך היחיד שלא מצא חן בעיני הסלובני, היה המעבר של רוי האצ'ימורה ללוס אנג'לס קליפרס. לא משום שרצה שהיפני יישאר בכל מחיר, אלא בעיקר משום שהוא חיזק את היריבה העירונית, בעוד שהלייקרס היו יכולים, לטענתו, לעמוד בעלות חוזהו החדש, 28 מיליון דולר לשנתיים.

בתקשורת המקומית אף טוענים כי הלייקרס בונים את הסגל החדש בהשראת דאלאס מאבריקס שהגיעה לגמר ה-NBA, עם דונצ'יץ' כמנהיג וקבוצה מאוזנת סביבו. המטרה, כך לפי הדיווח, היא להעניק לסלובני סגל בעל מאפיינים דומים, ואולי אף איכותי יותר, בתקווה שהפעם הדרך תסתיים עם אליפות.