"אתה זה שמפחד": גארסיה נגד עיתונאי ארגנטינאי

אחרי צרפת, בלם ברצלונה וספרד התעמת מילולית עם עיתונאי ארגנטינאי שניסה להקניט אותו לקראת מפגש אפשרי בגמר המונדיאל: "מפחדים? אתה זה שמפחד"

נבחרת ספרד העפילה לגמר מונדיאל 2026 לאחר ניצחון מרשים 0:2 על צרפת בחצי הגמר, בזכות שערים של מיקל אויארסבאל מהנקודה הלבנה ופדרו פורו. החבורה של לואיס דה לה פואנטה השלימה הופעה נהדרת וכעת ממתינה לזהות יריבתה בגמר, ארגנטינה או אנגליה.

לאחר שריקת הסיום נרשם רגע משעשע באזור הראיונות, כשבלם ברצלונה אריק גארסיה התעמת מילולית עם עיתונאי ארגנטינאי שניסה להקניט אותו לקראת אפשרות של מפגש בין הנבחרות בגמר.

"אתה זה שמפחד"

בזמן שגארסיה צעד באזור המעורב, פנה אליו העיתונאי ושאל: "תיזהרו, אתם מפחדים", ואף הקניט אותו בשאלה: "אתם מפחדים מארגנטינה?". הבלם הספרדי לא נשאר חייב והשיב מיד, בחיוך: "מפחדים? אתה זה שמפחד. אתה זה שמפחד".

אדיר: ספרד עם 0:2 ענק על צרפת בדרך לגמר

התגובה של גארסיה הגיעה דקות ספורות אחרי שספרד הבטיחה את מקומה בגמר, כשהיא עדיין אינה יודעת אם תפגוש את אלופת העולם ארגנטינה או את אנגליה. כך או כך, בספרד כבר מחכים לקרב הגדול על התואר העולמי.

העימות הקצר הפך במהירות לאחד הרגעים המדוברים שלאחר המשחק והוסיף עוד מעט אש לקראת הגמר, במיוחד אם ארגנטינה תהיה זו שתשלים את תמונת העולות לקרב על גביע העולם.