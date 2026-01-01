"שמנו את אוליסה באותו שולחן עם זידאן ופלאטיני"

בצרפת ביקרו בחריפות את מי שסומן כאחד ממצטייני הטורניר: "היינו שיכורים, הגזמנו עם ההשוואות". ב'לאקיפ' נתנו לו את הציון 2/10, וגם: הנתונים שלו

ההפסד 2:0 של נבחרת צרפת לספרד בחצי גמר מונדיאל 2026 הותיר לא מעט ביקורת במדינה, כשהפעם אחד השחקנים שספג את מרבית האש הוא מייקל אוליסה. קשר באיירן מינכן, שנחשב לאחד הכוכבים הגדולים של הטריקולור בטורניר, אכזב בענק והוחלף בדקה ה-72 לאחר משחק חלש במיוחד.

אוליסה הגיע לחצי הגמר עם חמישה בישולים בשבעה משחקי מונדיאל ונחשב למנהיג היצירתי של צרפת. לאורך הטורניר אף הוזכר כמועמד אפשרי לכדור הזהב, בזכות היכולת שהציג לצד עונה מצוינת בבאיירן מינכן, שבה רשם 22 שערים ו-27 בישולים. אלא שמול ספרד, כמו גם בחצי גמר ליגת האלופות מול פ.ס.ז', הוא התקשה מאוד ולא הצליח להשפיע על המשחק, כשקישור ספרד בהובלת רודרי ופביאן רואיס השתלט לחלוטין על מרכז המגרש.

"היינו שיכורים, הגזמנו עם ההשוואות"

מי שלא חסך בביקורת היה פרשן RMC, דניאל ריולו, שאמר: "היינו כולנו שיכורים. הושבנו את אוליסה באותו שולחן עם זידאן ופלאטיני, והוא אפילו לא במטבח שלו. בפעם הראשונה ב-20 השנים שלי בתוכנית אני ממש מתחרט על חלק מהדברים שאמרתי", בהתייחסו למחמאות שהרעיף עליו רק לאחרונה.

אדיר: ספרד עם 0:2 ענק על צרפת בדרך לגמר

גם בתקשורת הצרפתית הצטרפו לביקורת. ב"לאקיפ" העניקו לאוליסה ציון 2 מתוך 10 וכתבו כי "קשר באיירן מינכן נעלם לחלוטין והתקשה להתמודד עם הלחץ והמערך ההגנתי של ספרד". גם שאר שחקני ההתקפה לא יצאו נקיים: קיליאן אמבפה קיבל ציון 3, אוסמן דמבלה 2 ובראדלי ברקולה 4.

גם הנתונים הסטטיסטיים של אוליסה המחישו את גודל האכזבה: הוא לא בעט אפילו פעם אחת לשער, לא השלים אף כדרור, איבד 20 כדורים, ניצח רק 50% מהמאבקים אליהם נכנס והשלים 76% בלבד מהמסירות שלו, לפני שפינה את מקומו לראיין שרקי. עבור שחקן שסומן כאחד מכוכבי העתיד של הכדורגל הצרפתי, מדובר בסיום כואב במיוחד לערב שבו חלום הזכייה במונדיאל התנפץ.