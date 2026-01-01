בגיל 50: מאמן, משחק ושרוף על נבחרת ארגנטינה

קרלוס צ'קאנה הצטיין במשחקי המכבייה, משחק ב-3 מסגרות במקביל ועושה חיל כמאמן במכבי ת"א. שחקן העבר שנולד בארגנטינה, מייחל לזכייה נוספת במונדיאל

עיני כל אוהדי ואוהדות הכדורגל בעולם יהיו נשואות הערב (רביעי, 22:00) למשחק חצי גמר המונדיאל בין נבחרות ארגנטינה ואנגליה, שבסיומו תיקבע הנבחרת שתעלה למשחק הגמר מול ספרד. שתי הנבחרות זוכות לקהל אוהדים גדול בישראל, כאשר אחד מהאוהדים המושבעים של נבחרת האלביסלסטה הוא קרלוס צ'קאנה.

שחקן העבר שימש העונה כעוזרו של ארז בלפר באימון קבוצת נערים א' של מכבי ת"א, ובמקביל משחק בקביעות בשלוש מסגרות שונות כשהוא בן 50: במדי מכבי השקמה חן מליגה ג', במדי הקבוצה של עיריית ת"א בליגה למקומות עבודה ובמדי קבוצת הוותיקים של מכבי ת"א.

בתחילת השבוע היה צ'קאנה שותף בכיר לזכיית נבחרת ישראל לגילאי 45 ומעלה במשחקי המכבייה, לאחר שניצחה 1:4 את ברזיל, כשהוא חתום על שער מרשים בבעיטה לחיבורים ועל בישול. צ'קאנה שיתף בתחושותיו: "כיף ללבוש את מדי נבחרת ישראל ולשחק לצד שחקנים שעשו דברים גדולים בכדורגל הישראלי, וכמובן שכיף גם לזכות במקום הראשון".

עם המספר החזק. קרלוס צקאנה במדי נבחרת ארגנטינה ( צילום: קרלוס צקאנה)

"במנטליות הארגנטינאית לא מוותרים מראש, תמיד מאמינים"

הוא המשיך וסיפר על הדרמה בגמר מול הברזילאים: "התמודדנו מול נבחרות מצוינות בדמותן של ארה"ב וברזיל. כנראה שכארגנטינאי לא יכולתי להישאר אדיש ופסיבי כשראיתי מולי את החולצות של נבחרת ברזיל, וזה הוציא ממני תפוקה טובה במשחק הגמר. לזכות במדליה, לכבוש ולבשל כשאשתי ביציע, אין דבר משמח מזה".

צ'קאנה דרוך מאוד לקראת המשחק הערב: "כיליד ארגנטינה, כמובן שכל משפחתי ואני אוהדים אדוקים של הנבחרת ומייחלים להצלחתה. עד עכשיו הדברים לא הלכו בקלות, ואני מאמין שגם הפעם, כדי לעלות לגמר ולהניף את הגביע, הנבחרת תצטרך לעבוד קשה ולנצח בשיניים".

על האמונה בנבחרת אמר: "בוודאי שלא יהיה קל, אבל במנטליות הארגנטינאית אין דבר כזה לוותר מראש, תמיד מאמינים ותמיד אופטימיים. האמנתי ששוב נפגוש בגמר את צרפת וניצור היסטוריה, כי מעולם לא היה מקרה שבו שני גמרים של מונדיאל הפגישו בזה אחר זה את אותן נבחרות, אבל ספרד עשתה את זה בגדול".

קרלוס צ'קאנה ובניו בהבעת אמון בנבחרת ארגנטינה ( צילום: קרלוס צ'קאנה)

"כדורגל זו דת בארגנטינה, אוהדים חסכו כסף במשך 4 שנים"

על הציפייה לקראת אנגליה הוסיף: "לא מעט שחקנים של ארגנטינה היו שותפים לזכייה במונדיאל הקודם. הם ידעו לעמוד בלחץ, צברו מאז עוד ניסיון והם יודעים את המשמעות של זכייה בגביע הנכסף. אני מקווה שהחבר'ה יעשו את העבודה על הצד הטוב ביותר וישמחו אותנו".

על האנרגיות המיוחדות סביב הנבחרת ממולדתו אמר: "הגיעו המוני אוהדים ואוהדות למונדיאל, רובם אנשים שחסכו כסף ארבע שנים ואולי אפילו יותר. יש הרבה שהגיעו ללא כרטיסים למשחקים, רק כדי להיות חלק מהאווירה ולהיות קרובים לנבחרת. כדורגל זה דת בארגנטינה, וכשמדובר במשחקי נבחרת כל המדינה סביב זה".

הוא המשיך לתאר את קהל האוהדים: "האווירה שהקהל הארגנטינאי מייצר ביציעים ומחוצה להם היא מיוחדת ואין דומה לה. מגיע לקהל כזה ולמדינה שחיה ונושמת כדורגל לחגוג זכייה במונדיאל".

צ'קאנה (50), שנולד ביוני 1976 בארגנטינה, התחבר לכדורגל הישראלי בשנת 2003 כשהגיע כשחקן התקפה להפועל נצרת עילית (שמה הקודם של הפועל נוף הגליל). בסיום אותה עונה חגגה הקבוצה עלייה היסטורית לליגת העל, אך היעד הבא שלו היה הפועל אשקלון, ששיחקה אז בליגה הארצית.

בא לעבודה. קרלוס צקאנה בסיום גמר המכביה (צילום: קרלוס צקאנה)

הדאבל בוותיקים, הקריירה בליגות הנמוכות והתמיכה בילדים

באשקלון הוא חווה הצלחה מיידית, כבש בצרורות, סיים את העונה כמלך השערים וסייע לקבוצה לעלות לליגה הלאומית ולזכות בגביע הטוטו. בהמשך עשה קריירה מוצלחת בליגה הלאומית, כאשר חלק ניכר ממנה העביר במדיה של הפועל ר"ג, בשורותיה שיחק שמונה עונות בשתי קדנציות.

עם האורדונים זכה בגביע המדינה ההיסטורי בשנת 2013 כשהקבוצה שיחקה בליגת העל, זכייה מרגשת שהגיעה כשנתיים לאחר מותו הטראגי של בנו, איגור ז"ל, שהתמודד עם מחלה קשה. לאחר מכן השתלב בהצלחה בקבוצות בליגה א' ובליגות נמוכות יותר.

בעונה האחרונה שיחק במכבי השקמה חן מליגה ג' וכבש שער אחד ב-15 משחקים. במקביל, שיחק בקבוצה של עיריית ת"א בליגה למקומות עבודה והיה שותף בכיר לזכייתה של קבוצת הוותיקים של מכבי ת"א בדאבל, כשהוא מבקיע שמונה שערים ב-19 משחקים.

שני בניו, רונן וטיני, החלו גם הם קריירת משחק בבוגרים. טיני, יליד ינואר 2004 המשחק כשחקן התקפה, לבש את מדי מכבי עירוני אשדוד מליגה א' וכבש בשורותיה שער אחד. רונן, יליד דצמבר 2005 המשחק כקשר, שיחק העונה בבית"ר ת"א חולון מליגה ב' וכבש בשורותיה שני שערים. ההורים, קרלוס ופרסיליה, מלווים את ילדיהם ומייחלים להצלחתם.

יש מדליה. קרלוס צקאנה ורעייתו לאחר גמר המכביה (צילום: קרלוס צקאנה)

"בלי התמיכה של אשתי זה לא היה קורה”

בראיון שערך יונתן גינזבורג עם צ'קאנה בשנת 2021, עת שיחק בקבוצת המכתש גבעתיים בליגה ב' כשהוא בן 45, לא ציין השחקן מועד יעד לפרישתו, וגם כיום פרישה אינה על הפרק. צ'קאנה מסביר כיצד הוא מצליח בגיל 50 לשחק במקביל במספר מסגרות: "בראש ובראשונה, הקרדיט לרעייתי, פרסיליה".

הוא המשיך לפרגן למשפחתו: "היא מבינה כמה הכדורגל עושה לי טוב, מפרגנת ולא מתלוננת על היעדרויות מהבית. בלי התמיכה שלה זה לא היה קורה. אני מאוד אוהב כדורגל והוא עוזר לי לשמור על אורח חיים בריא".

על השגרה הספורטיבית שלו פירט: "אני מתאמן שלוש פעמים בשבוע בחדר כושר, מתאמן גם עם הקבוצות שאני משתייך אליהן ואפילו מעת לעת לוקח חלק באימון של הקבוצה שאני מאמן. אני משחק ונהנה, מרגיש כמו ילד. תודה לאל, יש את כל מה שצריך כדי שאוכל ליהנות מכדורגל".

על ההבדלים בין הליגות שבהן הוא משחק הוסיף: "בקבוצות שבהן אני משחק מצפים ממני להרבה שערים בגלל הרזומה שלי מהעבר, ולכל מסגרת יש את האתגרים והכיף שלה. בליגה ג' משחקים מול חבר'ה צעירים יותר, ובליגה למקומות עבודה פוגשים קבוצות עם שחקנים בעלי עבר מרשים לצד צעירים מהליגות הנמוכות".

לסיכום עניין המשחק הפעיל אמר: "בוותיקים אני משחק לצד ומול שחקנים שעשו דברים יפים בכדורגל הישראלי. אני שמח מאוד שסיימנו את העונה הזו עם דאבל מתוק".

שומר על כושר. קרלוס צקאנה לפני אימון (צילום: קרלוס צקאנה)

"אני נהנה מכל רגע במועדון"

צ'קאנה שבע רצון גם מהשתלבותו כאיש מקצוע במכבי ת"א בעונות האחרונות: "שימשתי העונה בקבוצת נערים א' כעוזרו של ארז בלפר. מדובר באיש מקצוע מעולה שאני נהנה מכל רגע לעבוד לצידו, והוא נתן לי מרחב ומקום להשפיע. בעונה הקרובה נמשיך יחד עם שנתון 2010 בליגת העל של שנתון נערים א'".

על העונה במחלקת הנוער הוסיף: "סיימנו את העונה עם זכייה מתוקה באליפות, אך לא היה נעים להפסיד בגמר הגביע להפועל. עבדתי בעונה האחרונה גם כאיש צוות בקבוצה הבוגרת, ובהתאם לצורך העברתי אימונים לשחקנים שלא היו בסגל ולכאלה שחזרו מפציעות. תודה לאל על הזכות להיות שייך למועדון הזה, אני נהנה מכל רגע".