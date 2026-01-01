זעם בברצלונה: קומאן הסתיר את חומרת הפציעה?

הקטלונים טוענים כי דה יונג שיחק פצוע במונדיאל, חוששים שיזדקק לניתוח וייעדר עד חצי שנה, ומאשימים את קומאן, הצוות הרפואי של הולנד וגם את הקשר

בברצלונה שוררת דאגה גדולה סביב מצבו של פרנקי דה יונג, לאחר שהקשר חזר מוקדם מהחופשה בעקבות כאבים בברכו הימנית. לפי דיווח ב"אס", במועדון הופתעו מחומרת הפציעה ומאמינים כי היא הוחמרה במהלך המונדיאל, כשבברצלונה כבר לא מסתירים את הכעס כלפי מאמן נבחרת הולנד, רונאלד קומאן, הצוות הרפואי של ה"אורנג'" וגם השחקן עצמו.

דה יונג הגיע למתחם האימונים של ברצלונה עוד לפני מועד החזרה הרשמי, לאחר שחש כי ברכו אינה מתאוששת. בבדיקה הראשונית שערכו לו רופאי המועדון עלה כי המפרק אינו יציב, כשקיים אף חשד לפגיעה ברצועות. בשל דימום פנימי לא ניתן היה לבצע בדיקת MRI באופן מיידי, והבדיקות המכריעות נדחו למועד מאוחר יותר.

חשש מניתוח ומהיעדרות ממושכת

בברצלונה פסימיים מאוד בנוגע לתוצאות הבדיקות ומעריכים כי אם יתברר שהקשר זקוק לניתוח, הוא עלול להיעדר בין ארבעה לשישה חודשים. במועדון סבורים כי דה יונג שיחק פצוע כבר מול מרוקו ברבע גמר המונדיאל, ואף קיבל זריקות גם במשחק מול תוניסיה, דבר שלטענתם החמיר משמעותית את מצבו.

על פי הדיווח, בברצלונה מרגישים כי לא עודכנו בזמן אמת על חומרת הפציעה. לטענתם, אנשי נבחרת הולנד הרגיעו את המועדון וטענו כי מצבו של הקשר נמצא תחת שליטה, אך בפועל הוא המשיך לשחק למרות הכאבים והעמיס על הברך הפצועה.

רונאלד קומאן (רויטרס)

האשמות כלפי קומאן וגם כלפי דה יונג

הכעס בברצלונה מופנה לא רק כלפי קומאן והצוות הרפואי של נבחרת הולנד, אלא גם כלפי דה יונג עצמו. במועדון סבורים כי היה עליו לעצור בזמן ולא לקחת סיכון שעלול להשבית אותו לתקופה כה ארוכה, במיוחד כשהמשחק מול מרוקו נגרר להארכה.

במועדון אף הזכירו את המתיחות הקודמת מול קומאן סביב הטיפול בדה יונג לקראת יורו 2024, וטענו כי גם הפעם התקבלה החלטה שהעמידה את בריאותו של השחקן בסיכון. כעת, בברצלונה ממתינים לתוצאות הבדיקות בתקווה להימנע מהתרחיש הגרוע ביותר, אך ההערכות בשלב זה אינן מעודדות.