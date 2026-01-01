עמית חיימוביץ' ימשיך בנוער של מכבי קריית אתא

המאמן יחל עונה עשירית ברציפות במועדון מהקריות, שיעבור בנייה מחודשת ויקווה לעונה מוצלחת ושקטה יותר מזו האחרונה שבה שרד בליגה במחזור הסיום

המשכיות בקבוצת הנוער של מכבי עירוני קריית אתא. עמית חיימוביץ', שמונה למאמן הקבוצה בשליש האחרון של עונת 23/24 והוביל אותה להישארות בליגה הלאומית, הישג שסלל את המשך דרכו לשתי עונות נוספות כמאמן, חתם על חוזה לעונה נוספת וגם בעונה הקרובה יוביל את הקבוצה מהקריות. עבור חיימוביץ' תהיה זו עונה עשירית במועדון, אליו הצטרף במהלך העשור הקודם.

חיימוביץ' הוביל את קבוצת שנתון 2004 משנתון ילדים ב' ועד לשנתון נערים א', כאשר הישג השיא נרשם בעונת 19/20, שהופסקה בשל משבר הקורונה. בעונה זו סיימה הקבוצה במקום הראשון בטבלת ליגת מפרץ וזכתה באליפות, ובמקביל הייתה לסינדרלת הגביע הגדולה, כשהגיעה עד לשלב שמינית הגמר אחרי שניצחה 1:2 בשלב 32 הגדולות את הפועל ת"א, שזכתה בהמשך באליפות ליגת העל. שחקנים מקבוצה זו הובילו את קבוצת הנוער בעונת 22/23 להישג השיא שלה, הגעה עד חצי גמר הגביע, שבו נעצרה ע"י עירוני קריית שמונה, שניצחה 1:3 וזכתה לאחר מכן בגביע המדינה.

העונה האחרונה, שהתנהלה בצל השפעות המלחמה על אזור הצפון, הציבה אתגרים רבים בפני הקבוצות. כמו חמש קבוצות נוספות, גם מכבי קריית אתא מצאה את עצמה מתמודדת נגד הירידה עד למחזור האחרון של העונה. בקריית אתא תיבנה העונה קבוצה חדשה, והיום (רביעי) יחלו אימוני הקבוצה בהשתתפות עשרות נבחנים, שיקוו להרשים את הצוות המקצועי. בקריית אתא מקווים לבנות קבוצה שתפלס את דרכה למרכז הטבלה ולא תעבור עוד עונה דרמטית של מאבקי תחתית.

מכבי עירוני קריית אתא נוער (באדיבות המועדון)

"אין גאה ממני, המטרה היא לתקוע יתד בלאומית"

מנכ״ל מחלקת הנוער של מכבי עירוני קריית אתא, רון פלדהיים, מסר בתגובה להמשך ההתקשרות עם חיימוביץ': ״אני חושב שאין מאמן בכל אזור הצפון שמזוהה כל כך עם מועדון, כמו בחיבור בין עמית חיימוביץ׳ למכבי עירוני קריית אתא. עמית הוא הדוגמה למסלול נכון של התפתחות מבית ספר לכדורגל, דרך קבוצות ילדים, נערים ונוער. לאורך השנים קידם שחקנים ובנה קבוצות מצליחות״.

עמית חיימוביץ׳ הגיב על מינויו: ״אין גאה ממני להמשיך במכבי עירוני קריית אתא זו העונה העשירית ברצף ולהוביל זו השנה השלישית את קבוצת הדגל של מחלקת הנוער שמשחקת בליגה הלאומית. המטרות הן להמשיך לתקוע יתד בלאומית, לשפר שחקנים ולקדם אותם לליגת העל בנוער ולליגות הבכירות בבוגרים״.