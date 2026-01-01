חריגה מהחוקה: מחצית גמר המונדיאל תוארך מאוד

המופע המתוכנן בניו ג'רזי בהשתתפות מדונה, שאקירה וג'סטין ביבר יגרום להפסקה להימשך כ-20 דקות, בניגוד לכללי IFAB המגבילים אותה ל-15 דקות בלבד

גמר מונדיאל 2026 בניו ג'רזי לא יהיה רק אירוע השיא של הכדורגל העולמי, אלא גם נקודת מפנה היסטורית ושנויה במחלוקת בכל הקשור לחוקי המשחק הרשמיים. נשיא פיפ"א, ג'יאני אינפנטינו, החליט לאמץ את המודל האמריקאי של משחק הסופרבול והכניס לראשונה מסורת של מופע מחצית עמוס בכוכבים, צעד שייאלץ את מארגני הטורניר לחרוג באופן בוטה מחוקת הכדורגל. בניגוד לתקנון הנוקשה של ארגון חוקת הכדורגל, הקובע כי הפסקת המחצית לא תעלה בשום אופן על 15 דקות, הגמר הקרוב צפוי לשבור את החוק ולהימשך כ-20 דקות שלמות לטובת הקמת הבמה וההופעות.

בפיפ"א מתכננים הפסקה ארוכה במיוחד שתכלול את 15 הדקות המסורתיות למנוחת השחקנים, אליהן יתווסף מופע גרנדיוזי שאורכו המתוכנן הוא 11 דקות נטו, מספר סמלי שבחר אינפנטינו בהשראת 11 השחקנים של כל נבחרת על כר הדשא. יחד עם זמן ההתארגנות הלוגיסטי והפירוק של הציוד ממרכז המגרש, השחקנים והאוהדים יצטרכו להמתין זמן רב מהרגיל עד לשריקה למחצית השנייה. תקדים לעניין כבר נוצר בשנה שעברה באותו אצטדיון בדיוק, כאשר גמר אליפות העולם למועדונים בין צ'לסי לפאריס סן ז'רמן כלל מופע דומה שגרם להפסקה להימשך לא פחות מ-24 דקות.

על הבמה הנוצצת שתוקם בזמן החריג צפויים לעלות כמה מהשמות הגדולים ביותר בתעשיית המוזיקה העולמית כדי לתחזק את המופע המרכזי. מדונה, שאקירה ולהקת הקיי פופ המצליחה BTS יובילו את האירוע, כאשר אל הרשימה הנוצצת נוסף לאחרונה גם כוכב הפופ ג'סטין ביבר. מי שאמון על הניהול האמנותי וההפקה הוא סולן להקת קולדפליי, כריס מרטין, ששילב באירוע גם את הזמר ברנה בוי ומקהלה מקומית. בנוסף, טקס הנעילה של הטורניר יכלול הופעות אורח של כוכבים כמו טום קרוז, רובי וויליאמס והיוטיובר IShowSpeed.

טקס הפתיחה באצטדיון האצטקה (רויטרס)

היערכות רשתות השידור ולוח הזמנים

שריקת הפתיחה לקרב על הגביע המוזהב מתוכננת ליום ראשון ב-22:00 שעון ישראל, כאשר ההפסקה והמופע הארוך צפויים לצאת לדרך סביב 22:50, בכפוף לתוספת הזמן של המחצית הראשונה. רשתות השידור הגדולות ברחבי העולם כבר נערכות לסיקור החריג, כאשר רשת ITV הבריטית הודיעה שתעביר את המופע במלואו במקום את אולפני הניתוח הטקטי המסורתיים.