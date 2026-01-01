הפועל תל אביב הודיעה על צירוף תומאש סאטורנסקי

השחקן הוותיק, ששיחק בארבע העונות האחרונות בברצלונה, חתם בשורות האדומים לעונה אחת: "מתרגש מאוד להצטרף". איטודיס: "רציתי לעבוד איתו כבר בעבר"

הפועל תל אביב לא עוצרת וממשיכה בעבודה הקשה לקראת העונה הקרובה. אחרי שהודיעה על צירופם של אמיר קופי וזאק לידיי, היום (רביעי) גם תומאש סאטורנסקי הצטרף למועדון כשחתם על חוזה לעונה אחת, עד לסיומה.

סאטורנסקי (34, 2.01 מ'), מצטרף להפועל לאחר ארבע עונות במדי ברצלונה. בעונת 2025/26 העמיד ממוצעים של 7.0 נקודות, 4.3 אסיסטים, 3.4 ריבאונדים ו-0.7 חטיפות למשחק ביורוליג, תוך כדי קליעה של 49.4% לשתיים ו-48.9% לשלוש. בליגה הספרדית, רשם 6.3 נקודות, 3.9 אסיסטים, 2.5 ריבאונדים ו-40.0% מחוץ לקשת.

את דרכו המקצוענית החל במדי USK פראג, ולאחר מכן עבר לסביליה הספרדית, שם עשה את צעדיו הראשונים ברמות הגבוהות של הכדורסל האירופי. בהמשך הצטרף לשתי עונות במדי ברצלונה, ממנה יצא ל-NBA, שם שיחק במשך שש עונות במדי וושינגטון וויזארדס, שיקגו בולס, ניו אורלינס פליקנס וסן אנטוניו ספרס. בקיץ 2022 שב לברצלונה לקדנציה שנייה, וממנה הוא מגיע להפועל תל אביב.

תומאש סאטורנסקי במדי ברצלונה (IMAGO)

“האישיות שלו תעלה את רמת התחרותיות שלנו בכל המסגרות”

עם החתימה אמר סאטורנסקי: "אני מתרגש מאוד להצטרף להפועל. אני כבר לא יכול לחכות לפגוש את כולם ולקחת על עצמי את האתגר הזה. נתראה בקרוב, יאללה הפועל".

המנהל המקצועי, ג'ורג' חינאס שיבח: "תומאס הוא בדיוק מסוג השחקנים שרוצים לצרף לקבוצות ששואפות לנצח. הניסיון שלו ב-NBA וגם ברמות הגבוהות ביותר של הכדורסל האירופי יהיה בעל ערך רב עבורנו. הוא מסוגל לתרום במגוון תחומים על המגרש, והאישיות שלו תעלה את רמת התחרותיות שלנו בכל המסגרות".

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס אמר: "רציתי לעבוד עם תומאש כבר בעבר, דיברנו וזה לא יצא וכעת אני שמח מאוד שזה יקרה, אני מברך אותו על ההצטרפות שלו להפועל. אני מאמין שהוא יביא את הניסיון שלו, את היכולת ההגנתית המופלאה שלו, היכולת לסדר משחק ולשחק עבור הקבוצה. בשיחות איתו הוא הראה שיש לו המון מוטיבציה לעזור להפועל ולהגיע לפסגות חדשות, ואני שמח על ההגעה שלו למשפחה שלנו".