הפועל אילת הודיעה על החתמת קנדל מקולום

הרכז האמריקאי בן ה-30, רכז בולט בליגת העל שנבחר לחמישיית העונה ב-2024/25 כששיחק ברמת גן, יצטרף לקבוצה הדרומית לאחר ששיחק ביוון בעונה הקודמת

הפועל עירוני אילת הודיעה היום (רביעי) על החתמתו של הרכז האמריקאי קנדל מקולום לעונת 2026/27. מקולום, בן 30, מצטרף לקבוצה לאחר שבעונה האחרונה שיחק בפרומיתאס פאטרס היוונית.

מקולום בלט נחשב לרכז בולט, בעיקר בזכות שתי עונות מוצלחות במדי עירוני רמת גן. בעונת 2024/25 נבחר לחמישיית העונה לאחר שהעמיד ממוצעים של 15.2 נקודות ו-7 אסיסטים למשחק. בנוסף זכה בתואר שחקן החודש ונבחר חמש פעמים לחמישיית המחזור.

גם במסגרת ליגת האלופות של פיב"א הציג הרכז יכולת מרשימה, כשבין היתר קלע 21 ו-23 נקודות בשני משחקים מול אא"ק אתונה. כעת הוא יחזק את הקו האחורי של אילת, שתולה בו תקוות לקראת העונה הקרובה.

במועדון תיארו את מקולום כרכז מנוסה, בעל יכולת גבוהה בניהול משחק, ראיית משחק מצוינת ויכולת לייצר מצבי קליעה הן עבור עצמו והן עבור חבריו לקבוצה, ואיחלו לו הצלחה במדי הקבוצה.