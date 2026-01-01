פרטי ההסכם המתגבש בין השחקנים למנהלת

חשיפת ״שיחת היום״: שר הספורט התערב והושגו הבנות. חובת רישום הצעירים נחתכת בחצי, יוטל וטו על רישום יותר מ-8 שחקנים באיגוד ומגובש מנגנון קנסות

אחרי חודשים של מאבקי כוח, איומי שביתה, שביתת השחקנים הישראלים ומבוי סתום, נרשמה פריצת דרך להסכם בין שחקני הכדורסל הישראלים למנהלת הליגה, כך נודע לראשונה ל-ONE. שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, זימן את ראשי מנהלת הליגה ונציגי ארגון השחקנים לפגישת חירום מכרעת, ואישר מתווה פשרה חדש שמצעיד את הצדדים לחתימה מיידית על ההסכם.

מהפכת הצעירים יוצאת לדרך

ההחלטה הדרמטית ביותר נוגעת לביטול חובת השיתוף המסיבית של שחקני הבית. לפי הסיכומים החדשים, חובת רישום השחקנים הצעירים בטופס המשחק נחתכה ב-50%: הקבוצות יחויבו לרשום רק שחקן אחד מתחת לגיל 22 (במקום שניים), ושחקן אחד בלבד מתחת לגיל 25 (במקום שניים). מדובר בניצחון לקבוצות שדרשו גמישות מקצועית, אך כזה שמשאיר את השחקן הישראלי הצעיר להילחם על מקומו בשיניים.

מלחמת הזרים סנקציות וקנסות כספיים

במקביל להקלות בצעירים, המתווה מטיל מגבלות על הרכש מעבר לים. החל מהעונה הקרובה, יוטל מחסום באיגוד הכדורסל: קבוצה לא תוכל לרשום יותר משמונה זרים יחד. קבוצות שישתוללו תקציבית וינסו להחתים זר תשיעי או עשירי במהלך העונה, יספגו קנסות כספיים כבדים.

כעת, כל העיניים נשואות לישורת האחרונה של המשא ומתן: קביעת גובה הקנס המדויק שיושת על קבוצות שיבחרו לרשום חמישה זרים בטופס המשחק. הכסף שייגבה מאותן "עשירות" ישמש כפרס כספי ישיר לקבוצות שיבחרו לשמור על צביון ישראלי וירשמו ארבעה זרים בלבד בטופס המשחק.