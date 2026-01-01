"אם הייתי יועץ לנקש, עכו הייתה מצליחה יותר"

שחקן העבר, ישראל זגורי, דיבר ב"שיחת היום": "אני אחד השחקנים הגדולים שיצאו מהמועדון. אם צחי רוצה שימסור את הקבוצה, יש לו יועצים לא טובים"

המאבק בין הפועל עכו לעיריית עכו עולה שלב. המועדון שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים לראש העיר אוהד שגב, ובו הוא דורש להעביר באופן מיידי את אישור התמיכה העירונית לבקרה התקציבית. לטענת המועדון, אם האישור לא יימסר בתוך זמן קצר, הקבוצה לא תוכל לעבור את הבקרה התקציבית ותמצא את עצמה יורדת ליגה. היום (רביעי) שחקן העבר, ישראל זגורי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה מעורב בהפועל עכו, אנחנו שומעים שבגללה שהעירייה לא מעבירה לקבוצה את הכספים שהיא אמורה לקבל, עכו עומדת לרדת ליגה ולא לעבור את הבקרה התקציבית, מה אתה יודע?

”האמת שאני לא יודע יותר מידי, צריך להפנות את זה לראש העיר או לצחי נקש, אני תושב עכו, היה דיבור שאולי אני אכנס למערכת אבל כרגע לא, אני תמיד בשביל עכו אהיה שם אבל כרגע זה ירד מהפרק”.

אתה מעוניין לנהל את הפועל עכו?

”כולם יודעים שהעיר חשובה לי, מתי שראש העיר יקרא לי אני אגיע, בשבילי עכו זה בית”.

רק לפני שלושה שבועות הייתה פגישה ואתה השתתפת בה יחד עם ראש העיר שגב עם צחי נקש ודורון אסידון?

“כרגע זה לא יצא לפועל, מסיבות כאלה או אחרות, היא מאוד חשובה לי, זאת עיר של כדורגל ואני בטוח שיעשו את הדברים בצורה הטובה ביותר”.

ישראל זגורי (רדאד ג'בארה)

“ראש העיר רוצה את טובת הקבוצה”

לדעתך העירייה צריכה להעביר את התמיכה להפועל עכו?

”אני לא בקיא בפרטים בדיוק, אז אני לא יכול להגיד את דעתי, אני לא בקיא, ראש העיר רוצה את טובת הקבוצה, אני יודע שהאג’נדה שלו שיהיו אנשי עכו במערכת, שתייצג את העיר, זה מה שאני יודע”.

אז ראש העיר מתנה את תמיכה הכספים במינוי מקורבים שלו?

”לא לא, ראש העיר רוצה אנשים מעכו, זה מה שאני יודע, שזה הדבר היחיד שראש העיר רוצה אנשים שמזוהים עם עכו”.

אני יודע שיש מנכ”לית שגרה בעיר

“לא לא, היא לא גרה בעכו אז אתה לא יודע את הפרטים, היא לא גרה בעכו אבל זה לא ענייני, ראש העיר רוצה את התושבים מעכו בקבוצה”.

תושבים או תומכים שלו?

”תושבים, לא יודע מי מספר לך את הסיפורים על תומכים, הוא רוצה שהתושבים יהיו מרוצים זה אינטרס של כל ראש עיר”.

ישראל זגורי בועט (עמרי שטיין)

אתה תומך בכך שעכו תרד ליגה אם העירייה לא תעביר את הכספים?

”אני לא בקיא בפרטים שוב פעם, לא יודע מה קורה שם בדיוק, תשאל את צחי או את דורון שתמיד מעביר לך מידע”.

אף אחד לא מעביר לי מידע. יש מכתב שהועבר לראש העיר, מה אתה אומר עליו?

”אני לא הסיפור באירוע, שוב פעם ראש העיר רוצה את טובת העיר והקבוצה, עונה שעברה לא הצלחנו אז יש ממה לדאוג ומן הסתם ראש העיר רוצה קבוצה יותר טובה”.

אם אתה תקבל את הניהול הקבוצה אתה תוכל להעמיד תקציבים?

”אני לא רוצה, אני תושב עכו ואחד השחקנים הגדולים שיצאו מפה אבל אני לא הסיפור, אני רוצה שהקבוצה תצליח”.

אם צחי נקש ימכור אתה מוכן לקנות?

”לקנות? למה צחי נקש קנה את הקבוצה?”

צחי נקש (שחר גרוס)

הוא השקיע שם המון, אתה מוכן גם להשקיע?

”אני לא הסיפור, צריך לשאול את ראש העיר, צחי קיבל את הקבוצה מראש העיר הקודם, אם הוא לא מעוניין אז שיחזיר, זה שלו”.

אנשים טוענים שאמרת שראש העיר והגזבר לא יתנו כסף למועדון?

”מעולם לא אמרתי דברים כאלה, לא יודע מי אמר לך, אני רוצה שהקבוצה תצליח זה הכל, טובת הקבוצה וטובת העיר”.

“מקווה שעכו תשחק בלאומית”

אתה ומשפחתך פעילים במטה של ראש העיר?

”אנחנו נטו רוצים את טובת העיר, אני יודע ששלחו אותך לשאול אותי את זה, אני לא מתפרנס מעכו, אני נטו רוצה את טובת העיר זה הכל”.

אף אחד לא שלח אותי, אף אחד לא יכול לשלוח אותי, באיזה ליגה תשחק הפועל עכו עונה הבאה?

”אני בתור תושב בעיר מקווה בליגה הלאומית”.

ישראל זגורי (הפועל מגדל העמק)

ישראל זגורי יוביל אותה?

”כרגע יש את צחי ומקווה שיוביל אותה למקומות טובים, אני לא אמור לפנות לאף אחד, אם צחי לא רוצה שימסור, אני לא חושב שהוא בן אדם רע, הוא בן אדם טוב פשוט יש לו יועצים לא טובים”.

אם אתה היית יועץ, היית הצלחה יותר גדולה?

”זה בטוח, כן הייתה הצלחה יותר גדולה, אי אפשר להישאר במחזור האחרון בשן ועין, אם הייתי זה לא היה קורה בטוח”.

אני מאמין שאם זגורי היה בתפקיד הכסף כבר היה עובר.

”אתה טועה ומטעה, זה לא נכון עוד פעם אנשים אומרים לך”.

תסדר לנו שראש העיר יעלה מחר לשידור.

״תדבר איתו, אשמח לשלוח לך את המספר שלו ותדבר איתו״.