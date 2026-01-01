ההתאחדות: הנתונים מחזקים את שיבוץ חדרה בדרום

מסמך ההשלמה שהוגש לעליון קובע כי המרחק הגיאוגרפי שנבדק מול קבוצות הצפון מוכיח שההחלטה לשלוח את המועדון לליגה א' אינה חריגה או בלתי סבירה

ההתאחדות לכדורגל הגישה היום (רביעי) לבית הדין העליון השלמת מידע, בהתאם לבקשת ההרכב הדן בעתירת הפועל חדרה נגד החלטת ועדת הליגה והגביע לשבץ את הקבוצה בליגה א’ דרום. במסמך טוענת ההתאחדות כי גם לאחר השלמת הנתונים שביקש בית הדין, אין שינוי במסקנה שלפיה השיבוץ שנקבע אינו יוצר תוצאה בלתי סבירה מבחינה גאוגרפית.

כזכור, בהחלטת ועדת הליגה והגביע צוין כי המרחק האווירי בין חדרה לבין טירה, הקבוצה הדרומית ביותר בליגה א’ צפון, עומד על 22.67 קילומטרים. במהלך הדיון הורה בית הדין להתאחדות להשלים נתונים גם ביחס למרחק שבין חדרה לבין הקבוצה הצפונית ביותר במחוז דרום.

בהשלמת המידע שהוגשה נמסר כי הקבוצה הצפונית ביותר בליגה א’ דרום היא כמו כן מ.כ צעירי טירה, ולכן המרחק הרלוונטי נותר זהה, 22.67 קילומטרים. עוד הוסיפה ההתאחדות כי גם הקבוצה השנייה במיקומה הצפוני במחוז דרום, מ.כ כפר סבא, נמצאת במרחק של כ-28 קילומטרים מחדרה בקו אווירי, נתון הנמוך מרף 30 הקילומטרים הקבוע בתקנון האליפות כאחת מאמות המידה לעניין המגרש הביתי. לטענת ההתאחדות, גם נתונים אלה מחזקים את החלטת ועדת הליגה והגביע.

שחקני הפועל חדרה (חגי מיכאלי)

"אין מקום להתערבות שיפוטית"

בהתאחדות מדגישים כי גם ללא השלמת הנתונים, לא הייתה הצדקה לקבל את העתירה. לטענתם, לוועדת הליגה והגביע מוקנה שיקול דעת רחב בבחינת השאלה האם שיבוץ מסוים יוצר “תוצאה בלתי סבירה מבחינה גאוגרפית”, וכל עוד החלטתה מצויה במתחם הסבירות אין מקום להתערבות שיפוטית. עוד צוין כי העובדה שהפועל חדרה עצמה שיחקה בעבר במחוז דרום מחזקת את הטענה שהשיבוץ הנוכחי אינו חריג.

בנוסף ביקשה ההתאחדות להבהיר כי לשיטתה, הפועל חדרה כלל לא טענה שהשיבוץ למחוז דרום הוא כשלעצמו בלתי סביר מבחינה גאוגרפית. לדבריה, טענת המועדון הייתה כי יש לשבצו מלכתחילה במחוז צפון, ולא כי השיבוץ שנקבע בפועל הוא קיצוני או בלתי הגיוני. לכן, לשיטת ההתאחדות, מדובר במחלוקת על ברירת המחדל לשיבוץ קבוצה היורדת מהליגה הלאומית, ולא בטענה המצביעה על פגם מהותי בהחלטת הוועדה. ההתאחדות סיכמה כי הנתונים המעודכנים שהוגשו לבית הדין מחזקים את עמדתה ומבססים את המסקנה כי אין עילה להתערב בהחלטת השיבוץ.