הפועל עכו נגד העירייה: מורידים אותנו ליגה

המועדון שלח מכתב התראה חריף וטען כי אי-העברת אישור התמיכה לבקרה התקציבית תוביל לירידת ליגה. בין היתר נטען להפרת התחייבויות ושיקולים זרים

המאבק בין הפועל עכו לעיריית עכו עולה שלב. המועדון שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים לראש העיר אוהד שגב, ובו הוא דורש להעביר באופן מיידי את אישור התמיכה העירונית לבקרה התקציבית. לטענת המועדון, אם האישור לא יימסר בתוך זמן קצר, הקבוצה לא תוכל לעבור את הבקרה התקציבית ותמצא את עצמה יורדת ליגה.

במכתב, שנשלח באמצעות עורך הדין אביעד רייכמן, נטען כי במשך שנים זכתה הפועל עכו לתמיכה קבועה מצד העירייה, אולם השנה מסרבת העירייה להעביר את אישור התמיכה ואף אינה מאפשרת לקבוצה להשתמש במגרשים העירוניים כפי שהיה נהוג בעבר. לטענת המועדון, מדובר בהתנהלות חסרת תקדים שעלולה לגרום לנזק בלתי הפיך.

“התחייבו - וכעת חוזרים בהם”

בהפועל עכו טוענים כי ראש העיר התחייב בעבר שלא להפחית את התמיכה, שהסתכמה בכ-1.5 מיליון שקל, וכי המועדון הסתמך על כך בבניית התקציב לעונה הקרובה. במכתב מודגש כי היו"ר והמשקיע המרכזי, צחי נקש, השקיע וגייס למעלה מ-8 מיליון שקל לטובת המועדון מתוך הנחה שהעירייה תעמוד בהתחייבויותיה.

עוד נטען כי אין שינוי בקריטריונים העירוניים למתן תמיכות לעומת השנים הקודמות, ולכן אין בסיס משפטי לשנות את המדיניות דווקא כעת. במכתב אף מוזכר כי גורמי המקצוע בעירייה קבעו בעבר שאין מניעה תקציבית להעברת התמיכה וכי אי-העברתה עלול לפגוע בפעילות המועדון ובעיר עצמה.

איום בהליכים משפטיים

המכתב כולל גם טענות חמורות שלפיהן ההחלטה התקבלה משיקולים זרים ואף רומז לחשש כי הופעלו לחצים הקשורים לזהות בעלי התפקידים במועדון. בהפועל עכו מדגישים כי אם יתברר שכך אכן נעשה, מדובר בהתניית תמיכה ציבורית בשיקולים פסולים.

בסיום דורש המועדון מהעירייה להעביר עד מחר (חמישי) בשעה 10:00 את מכתב אישור התמיכה לבקרה התקציבית ולאפשר מחדש שימוש במגרשים העירוניים. אם הדרישות לא ייענו, מזהירים בהפועל עכו כי יפנו לערכאות המשפטיות ויטענו כי ירידת הליגה, אם תתרחש, תהיה תוצאה ישירה של התנהלות העירייה.