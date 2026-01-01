איגוד ההתעמלות שוקל להעביר פעילות לראשל"צ

האם אחד מהענפים המובילים בישראל יעזוב את הבית הלאומי במכון וינגייט? ראשי האיגוד במשא ומתן עם העירייה על העברת הנבחרות והמשרדים לעיר במרכז

איגוד ההתעמלות שוקל לעזוב את פרויקט “הבתים הלאומיים”. ל-ONE נודע כי ראשי אחד מענפי הספורט האולימפי המובילים בארץ נמצאים במשא ומתן עם עיריית ראשון לציון על מעבר לאולם רב-תכליתי חדש, כך שייתכן שהאיגוד יעזוב את מכון וינגייט לטובת העיר במרכז, אחרי שנים של פעילות במתחם.

איגוד ההתעמלות היה מראשוני האיגודים שחתמו על הצטרפות לפרויקט “הבתים הלאומיים” שיזם משרד התרבות והספורט, שבמסגרתו הועתקה פעילות הנבחרות למכון וינגייט. בעקבות זאת הובא אוהל מיוחד להתעמלות אמנותית, עבור אימוניה של האלופה האולימפית לינוי אשרם, ואף שופץ אולם ייעודי עבור נבחרת התעמלות המכשירים, שבו מתאמן ארטיום דולגופיאט.

בשל עיכובים בהקמת המבנה הרב-תכליתי הקבוע במכון וינגייט, באיגוד ההתעמלות שוקלים לצאת מהחוזה ולהעתיק את הפעילות של נבחרות ישראל לאולם הרב-תכליתי החדש שהוקם בראשון לציון. משא ומתן ראשוני כבר החל בין ראשי איגוד ההתעמלות לבכירים בעירייה.

יו"ר האיגוד אבי שגיא (רדאד ג'בארה)

עלויות כבדות וצורך בשעות פעילות נוספות

ראשי הענף שוקלים את המהלך על מנת לשפר את התנאים שמקבלות הנבחרות הלאומיות בימים אלה. לאחרונה התגלה כי האוהל שהוקם בשנת 2020 כבר מתחיל להראות סימני בלאי ואף נפער בו חור שתוקן. מתקן זה מספק תנאי אימון ייחודיים שאין בשום אולם אחר בישראל, בעיקר מבחינת גובה התקרה, אך אוהל מסוג זה יכול להחזיק מעמד עשר שנים לכל היותר והוא נועד מלכתחילה להוות פתרון זמני בלבד.

נבחרת ההתעמלות האמנותית של ישראל בתרגיל המשולב (רדאד ג'בארה)

בנייתו של האולם הרב-תכליתי בווינגייט עדיין מתעכבת ואין כרגע אולם חלופי שיכול להכיל את פעילות נבחרת ההתעמלות האמנותית. מאחר שהבאתו של אוהל חדש כרוכה בעלויות כספיות כבדות, באיגוד מחפשים פתרונות חיצוניים ושוקלים מעבר. מעבר לכך, דרושות שעות פעילות נוספות לנבחרות התעמלות המכשירים, ובמקביל קיים צורך במעבר למשרדים חדשים, כאשר בווינגייט אין כרגע שטח פנוי. ייתכן שבראשון לציון יתקבל מענה מרוכז לכל הצרכים הללו תחת קורת גג אחת, והנושא נמצא בבחינה מתקדמת.