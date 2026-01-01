הטוטו קונס את מנהלת הליגה בכ-356 אלף שקלים

חשיפת ״שיחת היום״. במועצת ההימורים טענו: ״הוסב לנו גם נזק תדמיתי כנותנת החסות״. הפועל ירושלים, שסירבה לעלות לפרקט ללא קהל, צפויה לשאת בעלות

הטוטו החליט להטיל על מנהלת ליגת העל בכדורסל קנס כספי בסך של 356,506 שקלים, בעקבות הפסקת משחק חצי גמר הפלייאוף בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, כך נודע לראשונה ל-ONE. כזכור, שחקני ירושלים סירבו להמשיך לשחק לאחר שהקהל פונה מהיכל מנורה מבטחים בהוראת פיקוד העורף. מי שתצטרך לשלם את הקנס בפועל היא הפועל ירושלים, שספגה בעקבות האירוע הפסד טכני בבית הדין.

במכתב ששלח מנכ"ל הטוטו, מאיר ברדוגו, למנכ"ל מנהלת הליגה, דיוויד בסן, הוא הבהיר כי המועצה דוחה על הסף את טענותיה של ירושלים.

"אמנם המשחק נעצר בנסיבות חריגות, אך בסופו של יום הוא הופסק בשל החלטה חד-צדדית של הקבוצה שלא לחזור לפרקט", כתב ברדוגו. "זאת, כאשר הן פיקוד העורף והן שופטי המשחק אישרו את המשך קיומו ללא קהל. אין מדובר במקרה של הפסקת משחק בשל הוראה של גורם מוסמך, נהפוך הוא. פיקוד העורף אישר את חידוש המשחק, והקבוצה, משיקוליה שלה בלבד, בחרה מרצונה החופשי שלא לסיים אותו. לא במקרה נפסק לחובתה הפסד טכני".

מאיר ברדוגו (Neo media)

נזק תפעולי ותדמיתי כבד למועצה

ברדוגו הסביר במכתבו כי הפסקת המשחק אילצה את הטוטו לבטל את האירוע מתוכנית ההימורים ולהשיב ללקוחות את כספם, מהלך שהוביל להחזר תשלומים של כ-2 מיליון שקלים. "מבחינה תפעולית המשחק לא הגיע לסיומו, ואין כל חשיבות לשאלה אם הוא שוחק בחלקו. מסיבה זו יש לבצע הפחתה תפעולית מלאה", ציין.

עם זאת, מנכ"ל הטוטו הדגיש כי המועצה הלכה לקראת הקבוצה לפנים משורת הדין: "לאור נסיבות המקרה המיוחדות ובמחווה של רצון טוב, החליטה המועצה להעמיד את ההפחתה התפעולית על סך של 350 אלף שקלים (לפני מע"מ). בחרנו שלא לנקוט בפרשנות המחמירה, לפיה אי-קיום משחק חצי גמר הפלייאוף דינו כאי-קיום משחק הגמר, שבגינו ההפחתה עומדת על 500 אלף שקלים".

לסיכום הדגיש ברדוגו כי מעבר לנזק הכספי הישיר, נגרמו לטוטו נזקים שיווקיים ותדמיתיים כבדים כנותנת החסות הראשית של הליגה, אך המועצה בחרה שלא לגבות פיצויים בגין סעיפים אלו.

לפי גורמים בסביבת הפועל ירושלים, בקרוב צפויה להתקיים פגישה בין מנכ"ל המועדון, אורן אריאלי, לבין מאיר ברדוגו. בפגישה זו ינסו האדומים מהבירה להציג את עמדתם ולהסביר מדוע, לשיטתם, אין מקום להטיל עליהם את הקנס הכספי.