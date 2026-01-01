״זו מלחמה בין ארגוני פשיעה, הקורבן הוא אברמוב״

כתב הפלילים ברהנו טגניה סיפק ב״שיחת היום״ פרטים בנוגע למתקפה על סניפי ג׳פניקה: ״הוא לא חשוד בפרשה. ארגוני פשיעה מזמן לא סופרים את המשטרה״

בימים האחרונים מתקיימת מתקפה כנגד רשת ג׳פניקה השייכת לבעלי בית״ר ירושלים, ברק אברמוב, כשמספר סניפים ניזוקו, והחשד הוא על סכסוך פלילי. כתב הפלילים של חדשות 12, ברהנו טגניה, הגיע לדבר בתוכנית ״שיחת היום״ ב-ONE על הפרשה.

צהריים טובים, מה שלומך? איפה עומדת חקירת המשטרה ולמה בעצם?

״קודם כל, אני חושב שזאת אחת הפרשיות שבה כל יחידות העילית של המשטרה על הרגליים כמו ימ״ר תל אביב, ימ״ר מרכז, לה״ב 433, הם באמת מנסים להבין מה מיוחד ברשת ג׳פניקה. צריך לעשות זום אאוט, יש פה ארבעה ארגונים, ארגוני פשיעה מסוכנים, מהגדולים שפועלים, שבכל פרשיה כזאת או אחרת הם מעורבים. אנחנו מדברים על ג׳רושי, מוסלי, ערן חייא ומשפחת חרירי. אחד הקצינים אומר לי ׳מי אמר שאין שלום בין יהודים וערבים במזרח התיכון׳. יש את הקואליציה, מצד אחד ג׳רושי עם משפחת חייא, מצד שני מוסלי עם משפחת חרירי, בין לבין ג׳פניקה. עכשיו למה ג׳פניקה? מספרים על כך שאברמוב, לפני שהוא קנה את בני יהודה, מוסלי מזוהה עם בני יהודה, וחלק מהכסף של המשפחה היא הייתה משקיעה לטובת רווחת הקבוצה והילדים. אמר לי קצין מודיעין בכיר במשטרת תל אביב שהם זוכרים את הפעילות שלהם לטובה. ללא ברכתם של משפחת מוסלי, אברמוב לא היה יכול לקנות את בני יהודה. אחר כך הוא עזב והלך לבית״ר ירושלים. ולאחרונה, יש איזה קשר כלשהו בין משפחת ג׳רושי לבין אברמוב. במודיעין המשטרתי יושב הרבה מאוד מידע – קשר חברי, קשר עסקי, לא יודעים במפורש, אבל יש במודיעין המשטרתי הרבה מידע, חלק מהמקורות של המשטרה או שטינקרים שמדברים הרבה על דמויות משמעותיות במשפחת ג׳רושי שהם בקשר כזה או אחר עם אברמוב״.

אז לפי המודיעין המשטרתי, אותם אנשים שקשורים למשפחת ג׳רושי יש להם נגיעה בתוך ג׳פניקה ולכן המתקפות האלה?

״אני לא יודע אם יש נגיעה במפורש, אבל בצורה גלויה או סמויה למשפחת ג׳רושי יש זיקה לחלק מהסניפים. עכשיו מה זה ג׳פניקה? לא הכל של אברמוב, הוא מחזיק בזכיונות. יש איזושהי זיקה למשפחת ג׳רושי ואברמוב. איך זה בא לידי ביטוי? בין מוסלי לג׳רושי יש מלחמה על כסף גדול, מאות מיליוני שקלים שמקורם בהימורים בלתי חוקיים, עולם הספורט, מטורף מה שהולך שם. אז יש לך מלחמה ומוסלי לא רוצה לפגוע בג׳רושי, וגם הוא לא רוצה לפגוע במוסלי, אז מה עושים, פוגעים במסעדה שקשורה לג׳רושי וזורקים רימונים והקורבן הוא אברמוב. הוא לא חשוד בפרשה, לא קשור בצורה כזו או אחרת לרימונים האלה, אבל זימנו אותו לתת עדות, המשטרה רוצה להבין. מצד אחד זימנו את אברמוב ומצד שני את מוסלי ואמרו להם תעצרו עם כל הרימונים האלה. יוסי מוסלי אומר אני לא יודע מה אתם רוצים, אני לא קשור, אם אתם רוצים תעצרו. אז עצרו אותו והאריכו את המעצר עד יום ראשון. ובמקביל אברמוב נפגש עם המשטרה לא בתחנה, אלא במקום מוסכם ושאלו אותו מה קורה פה. הוא אמר ׳אין לי מושג מה רוצים ממני, אף אחד לא סוחט אותי, אין לי שום קשרים, לא חייב כסף לאף אחד ואף אחד לא חייב לי, אף אחד לא סוחט אותי׳. אמרו לו אם נזדקק לך נזמן אותך שוב. זו המסגרת, זה הסיפור״.

ברק אברמוב (רדאד ג'בארה)

עם כל היחידות של המשטרה של הרגליים שאמרת, גם הלילה זרקו, זה אומר שהם לא סופרים את המשטרה?

״א׳, ארגוני פשיעה מזמן לא סופרים את המשטרה כי הם יודעים שהמשטרה נלחמת איתם בכלים אנלוגיים, כשהם פועלים בכלים דיגיטליים. זוכרים את פרשת פגסוס? מאז לקחו למשטרה את הכלים הכי משמעותיים שנתנו להם לעקוב אחרי ארגוני פשיעה, והמשטרה נלחמת בהם, מה שנקרא, עם ידיים קשורות. הטכנלוגיה זה לא הפתרון, אבל זה הכי משמעותי בשביל לעקוב אחריהם, יש מצב שבו מדינה מרשה לעצמה במלחמה בין פוליטיקאים לשלול מהמדינה שלה כלים מודיעיניים? והעבריינים מנצלים את זה. לכן שים לב, אתמול פרסמתי שמרבית הסניפים של ג׳נפינקה אתמול היו מתוצפתים באמצעות בלשים סמויים כדי לנסות לתפוס״.

אז הם לא חשבו שהם יזרקו לראש פינה?

״בדיוק, איך אמר לי תושב ראש פינה, ׳איי איי פתאום כמה רימונים נזרקו במרכז הארץ כל המדינה משתוללת, אצלנו זה קיים שנים׳״.

איך הפרשה עומדת להסתיים להערכתך? עד לאן זה יקצין?

״א׳, אמר לי אתמול אחד הקצינים הבכירים שהוא על הפרשה, אם זה היה מלחמה בין כנופיות קטנות, אז אנשים גדולים היו מנסים להרגיע, מה שנקרא בעולם התחתון סולחה. פה, המלחמה כרגע פה, אלה ארגונים גדולים, וכשמדובר בארגונים גדולים אנחנו מצפים להסלמה. לכן הפחד שלהם שזה רק ההתחלה ויתחילו להגיע מטענים, יתחילו להגיע מחסלים, ואז החשש הכי גדול שלהם שחפים מפשע יפגעו. בגלל זה כולם מהמפכ״ל עד אחרון הבלשים של יחידות העלית, כולם על הרגליים. זימנו את יוסי מוסלי לחקירה, אני מתאר לעצמי שנשמע בקרוב גם על מעצר גדול בקרב ג׳רושי. עובדים שם כל הזמן במתחם שלהם. היום כל ילד תמורת 3000, 4000 שקל מקבל את הרימון וזורק. מאז חרבות ברזל רימון עולה הרבה פחות, פעם זה היה 10 אלף היום זה בשפע, היום אם נבחרי הציבור לא יבינו שיש פה מלחמה בין ארגוני פשיעה אנחנו פה נאבד את השליטה ובסופו של דבר אני מקווה שההתמקדות הנקודתית עכשיו של כל היחידות שיגיע למעצר משמעותי מה טוב. מלא שמות כמו דומרני, לביא מנסים להרגיע, ככה שמעתי מקולות בעולם התחתון ואני מקווה שהמשטרה והכוחות ירגיעו ולא עולם התחתון״.