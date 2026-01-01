עירוני ק"ש ניצחה בפולין, הגעת מרטינס נדחתה

הקבוצה מהצפון פתחה ברגל ימין את מחנה האימונים עם 1:2, אוגריסה וחלבי כבשו. במועדון מנסים למצות את השיחות מול ברטיסלבה על מכירת הקשר הפנמי

עירוני קריית שמונה פתחה אמש (שלישי) ברגל ימין את משחקי ההכנה שלה במחנה בפולין, כשגברה 1:2 על קבוצת ביילסקו ביילה מליגת המשנה המקומית.

הבשורה המעודדת עבור המאמן שי ברדה היא שהחלוץ הפרואני אדריאן אוגריסה, שרשם את דקות הבכורה שלו מאז הצטרף בשנית לקבוצה, כבש כבר במשחקו הראשון, כאשר ג'ואן חלבי הצעיר, שאמור לקבל יותר דקות העונה, כבש את השער השני. אמאדו סגנה הסנגלי רשם דקות בכורה מאז הצטרף לקבוצה, כששיחק חצי שעה.

בינתיים, מי שטרם ברור אם יצטרף למחנה הוא הקשר כריסטיאן מרטינס. הפנמי, שהרשים במונדיאל, היה אמור להצטרף בימים הקרובים (וליתר דיוק ביום רביעי), אך בשלב זה הגעתו נדחתה.

כריסטיאן מרטינס (רויטרס)

48 שעות מכריעות בגזרת מרטינס

הסיבה? במועדון מנסים בימים אלו למצות את המגעים והמשא ומתן להעברתו של הקשר, כאשר כפי שפרסמנו, סלובן ברטיסלבה הסלובקית הגישה הצעה רשמית, ובמועדון מאמינים שהשיחות מולה או מול קבוצות אחרות יכולות להבשיל בימים הקרובים.

בכל אופן, בקריה יראו ב-48 השעות הקרובות האם ניתן להגיע לעסקה. אם הדבר לא יקרה, ייתכן שיחשבו מסלול מחדש וינחיתו אותו לימים האחרונים של המחנה, או ישירות לישראל לפתיחת משחקי גביע הטוטו.