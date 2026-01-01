"ארגנטינה תלויה במסי, כשהוא מתעורר כולם בבעיה"

שחקן העבר בירם כיאל ל"שיחת היום": "אני רואה את אנגליה פייבוריטית, זה מבחן אמיתי היום". לוינטל: "מסי יכול להעניש, אבל לאנגלים יתרון פיזי קל"

נבחרת ספרד הציגה משחק נהדר בחצי גמר המונדיאל והעפילה רשמית לגמר הגדול, כשהיא משאירה את אמבפה וצרפת בבית. פרשן הכדורגל עמית לוינטל ושחקן העבר בירם כיאל הגיעו לדבר בתוכנית ״שיחת היום״ ב-ONE על המשחק שהיה, ולהתכונן לחצי הגמר השני שייערך ב-22:00 בין ארגנטינה ואנגליה.

לוינטל, תסביר לנו - מה ראינו אתמול?

“ספרד הוכיחה לנו את המנטרה הידועה שלטורניר כזה צריך להיכנס בהדרגה, בסוף אתה צריך לחוות, להיכנס לפיגור, וצרפת לא ידעה לעשות זאת, לא היה לה תשובות ונבחרת ספרד נתנה הופעה קבוצתית. מזכיר לנו למה שנתיים וחצי היא לא הפסידה ונתנה בראש לצרפת ביורו ובליגת האומות והיא עושה את זה בלי סופרסטאר. ימאל רק עם שער אחד בניגוד לכוכבים בצרפת, אנחנו עדים לאחת הנבחרות הכי אינטליגנטיות בטורניר, השחקנים לוחצים נהדר, כולם מתואמים, מגנים שעולים וכובשים כמו פורו אתמול, קשה להגיע לשער שלהם, צרפת עם ההתקפה הכי מפחידה בטורניר ורושמת את ה-xG הכי נמוך”.

בירם בוא נעשה מעבר למשחק הערב, ארגנטינה נגד אנגליה.

“אני חושב שהשנה זה יקרה לאנגליה, אני אוהב אותם עם כל הניסיון שיש להם יש להם הרבה צעירים, קיין זה המנהיג, הוא מביא משהו ששונה לכדורגל, לא רק המספרים, הוא גם יורד למטה לקבל כדור וגם המאמן טוכל יודע להביא תארים והוא יודע מה הוא עושה. מצד שני הוא גם מגזים עם היחסים עם השחקנים, אבל הוא עוד לא נכנס לתאקל עם השחקנים הגדולים אז אני חושב שהם פייבוריטים היום מול ארגנטינה ומסי.

בירם כיאל (חגי מיכאלי)

“בארגנטינה הם תלויים במסי. כשהוא מתעורר אז כולם בבעיה, אבל אני רואה את אנגליה עוברת ותפגוש את ספרד בגמר, לפעמים כשמתסכלים על הדירוג לפעמים הגרלה טובה מביאה אותך לשלבים הרחוקים, וארגנטינה היו לה יריבות בלבל לא גבוה. היום זה המבחן הראשון מול נבחרת רצינית, אבל העוצמה שלה ומה שהיא משדרת שזה הכל בשביל שמסי יניף עוד פעם את התואר, בוא נראה אם אנגליה יצליחו לעצור אותו, אם לא יצליחו הם בבעיה, זה מבחן אמיתי לארגנטינה היום”.

לוינטל: “הדבר המדהים שזה פעם ראשונה שמסי פוגש את אנגליה ב-21 שנה בנבחרת ויש המון מתיחות והיסטוריה עם יד האלוהים ובקהאם, אנגליה הראתה אופי בטורניר, חזרה מפיגור מול קונגו ומקסיקו, פתאום יש להם מאמן גרמני אז יש אופי. בכל מקרה צריך להגיד על אנגליה, היו לה בכל המשחקים שלה עד עכשיו רגעים שהיא נעלמה ומול ארגנטינה זה יכול להיות קטלני, מסי יכול להעניש בשנייה. צריך להזכיר שפעמיים ארגנטינה עברה הארכות אז לאנגליה יש יתרון פיזי קל וטוכל ירצה לשחק יותר פיזי ומהר ורואים שהוא כל הזמן עושה ניסויים בהרכבים וזה מבחן ענק לשניהם”.

שחקני נבחרת אנגליה (IMAGO)

אז מה אתה חושב שהולך להיות הערב?

לוינטל: “הולך להיות ערב ארוך, אני לא יודע איך זה יגמר, אבל זה יהיה הפוך אם זה אנגליה זה כמו גמר היורו האחרון, אם זה ארגנטינה זה מסי שמאז שהוא שטף את ימאל בתור תינוק הוא לא פגש אותו, אני אלך על 2:2 ופנדלים ומרגיש לי אנגליה בפנדלים”.

בירם: “אני הולך 1:3 לאנגליה, משחק עם הרבה גולים, מאמין שהמשחק יתפתח מהר עם גולים ואני מסתכל על אנגליה והעוצמה שלה וטוכל זה נקודת המפנה שלה, ראינו את המשחק מול מקסיקו בעשרה שחקנים והוא הכניס עוד בלם ועשה שינויים כדי לנצח את המשחק וכרגע זה עובד להם”.

תומאס טוכל (רויטרס)

מי תיקח את המונדיאל?

בירם: “אני רוצה שאנגליה תיקח, אני אוהב את ההתקדמות והפילוסופיה שלה גם באקדמיות”.

אתה רוצה לעבוד שם בעתיד בכדורגל האנגלי?

בירם: “הלוואי, כל אחד רוצה לעבוד ברמות הגבוהות, אני כרגע נהנה איפה שאני, כיף לי בפיתוח הכדורגל הישראלי ולאט לאט אי אפשר לקפוץ ישר למעלה״.