ליגיונר ישראלי חדש: דוד דגו חתם בשמאחי

הקשר, ששיחק בעונה החולפת בעירוני מודיעין מהלאומית, ייצא לראשונה בקריירה מחוץ לישראל כשעבר לקבוצה מהליגה באזרבייג'ן. גדל בנוער של מכבי ת"א

ליגיונר ישראלי חדש. דוד דגו חתם היום (שלישי) בשמאחי מהליגה הראשונה באזרבייג'ן ויצא לראשונה בקריירה לשחק מחוץ לישראל. הקשר בן ה-25 חתם על חוזה באמצעות סוכנו עידן בן אבו, כאשר כמובן זוהי התחנה הראשונה שלו מחוץ לישראל..

דגו גדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, ובהמשך עבר למחלקות הנוער של הפועל רמת השרון ובית"ר ירושלים. את הופעת הבכורה שלו בליגת העל ערך במדי בית"ר בעונת 2020/21, אז רשם חמש הופעות ואף כבש שער ניצחון מול הפועל כפר סבא.

בהמשך עבר להפועל רמת השרון מהליגה הלאומית, שם רשם 34 הופעות ושלושה שערי ליגה, לפני שהצטרף לעירוני קריית שמונה. בעונת 2023/24 כבש חמישה שערים ב-27 משחקי ליגה וסייע לקבוצה להעפיל בחזרה לליגת העל.

את עונת 2024/25 פתח בקריית שמונה, ובחלון ההעברות של ינואר עבר להפועל פתח תקוה. בעונה החולפת שיחק תחילה בהפועל חדרה, במדיה כבש שני שערים ובישל שלושה נוספים ב-15 הופעות, ולאחר מכן עבר לעירוני מודיעין, שם רשם 15 משחקים וכבש שער אחד.