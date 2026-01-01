בני סכנין במשא ומתן עם הבלם דימיטרי קבארה

פרסום ראשון: במועדון הצפוני מנסים לצרף את הבלם בן ה-31, זאת לאחר שהניסיון לצרף את חילו נכשל. רועי הרמן מרשים במחנה האימונים וצפוי לחתום

בני סכנין נמצאת בימים אלה במחנה בהונגריה ובמקביל מנסה להתחזק במספר עמדות כולל בלם, וזאת אחרי שהניסיון לצרף את חסן חילו מחדש נכשל.

כעת, ל-ONE נודע לראשונה כי המועדון נמצא במשא ומתן עם הבלם המנוסה דימיטרי קאברה, שמחפש את התחנה הבאה בקריירה.

קבארה, בן 31, הוא בלם המתנשא לגובה של 1.84 מטר, המחזיק גם באזרחות גוואדלופ וגם באזרחות צרפתית. נכון ל-1 ביולי 2026 הוא שחקן חופשי.

המגן רועי הרמן שיצא למחנה מצליח להרשים, וצפוי לחתום גם הוא בקבוצה של יוסי אבוקסיס. המאמן מחפש זר נוסף בעמדת החלוץ שאמור להחליף את ארתור מריניאן האלבני שסיים חוזה.