"אנחנו צריכים להתחזק, אך זה לא קורה במידיי"

מאמן ב"ש, קוז'וק, דיבר לקראת מכבי ת"א מחר ב-19:30: "נביא את השחקנים הנכונים". וגם: קאנגווה, וולף ודן ביטון. ויטור: "לא קיבלתי הבטחה לשחק"

פתיחת עונת 2026/27 בכדורגל הישראלי מתקרבת בצעדי ענק, כאשר רגע לפני המשחק המסקרן שיתקיים מחר (חמישי, 19:30) בין אלופת המדינה, הפועל באר שבע, למחזיקת גביע המדינה מכבי תל אביב, מאמן האדומים, רן קוז’וק, והקפטן, מיגל ויטור, דיברו במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

“מרקו וולף זה לא הימור, הוא יוסיף לנו המון”

קוז’וק פתח: “מסכים לגבי שנה שעברה, זה נתן ביטחון. השנה זה משחק בין שתי קבוצות מצוינות שבתהליך בנייה, יש על השולחן תואר ואנחנו רוצים לקחת תארים. אני מרגיש טוב מאוד את הקבוצה, השחקנים שהבאנו נכנסים מהר מאוד לקצב שלנו ולפילוסופיה שלנו, השחקנים שפה מקבלים אותם בצורה טובה, יש עוד הרבה עבודה ותהיה גם במהלך העונה, אני מרגיש טוב סה”כ עם הקבוצה ויודע שאנחנו צריכים להתחזק במקומות שאני רוצה, אבל זה יקרה בזמנו.

על מרקו וולף וניב יהושע אמר: “הימור על וולף? הוא לא הימור, אימנתי אותו בעבר בליגת העל והוא שוער מצוין, הוא יוסיף לנו ברמת המנהיגות והמקצועית גם, ניב הוא שחקן ישראלי ומוכשר מאוד עם פוטנציאל ענק, הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה בב”ש ואני מאמין בשניהם שיכולים לעשות את זה”.

“צריך להתחזק בעמדות מסוימת, אך זה לא קורה באופן מיידי”

על השחקנים החסרים בעקבות הקטטה בגמר הגביע ושהסגלים לא שלמים: “אני קודם כל שמח שאני מסתמך על מה שהיה שנה שעברה כי מה שהיה זה מה שהביא אותנו לאליפות, אני כן יודע ומרגיש שצריך להתחזק בעמדות מסוימות, אבל זה לא קורה תמיד מיידי, גם עם המצב של ישראל ובאזור וגם הזרים שאנחנו רוצים שיתאימו לנו, זה לא קורה מהר ואני מאמין שנביא את השחקנים הנכונים בזמן הנכון”.

על ניב אליאסי: “אני יכול להגיד פה כי היו לי שיחות איתו, הוא אחד השוערים הטובים בישראל נקודה. הוא עובר תהליך להיות הכי טוב בישראל וזה לוקח זמן, לתהליכים האלה יש הרבה מאוד מרכיבים, יש לו חוזה לעוד שנתיים ואני מאמין שהוא יהיה השוער של ב”ש, אתם קוראים לזה ראשון או שני, לי זה פחות משחק תפקיד ובסופו של דבר נשב איתו ונעשה את הדברים הכי נכונים לקריירה שלו ובשביל המועדון, מאמין שמתוך השיוחת האלו שהן גלויות ואמיתיות, במטרה לפתח אותו מצד אחד ומצד שני לעשות את הקבוצה טובה יותר, נחליט החלטות טובות ביחד”.

על השחקנים שעזבו: “לגבי מי שלא יצא הודעה רשמית אז כנראה זה לא סוף פסוק, כשיהיה מה להודיע נודיע. אור בלוריאן הוא היחיד שצריך לדבר עליו והוא עשה שתי עונות מצוינות, עשה התקדמות אדירה, עובר לתחנה הבאה ואני מאחל לו המון המון בהצלחה. הלדר לופס? כשיהיה מה להודיע אז נודיע”.

“לא אוהב שחקנים שלא עומדים בכללי המשמעת של המועדון”

הרחשים סביב קינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה: “ברמה הכללית, כששחקנים לא עומדים בכללי המשמעת של המועדון אז אני לא אוהב את זה וגם המועדון, כולם צריכים לעמוד בזה לא משנה מי השחקן. הדיבורים על העזיבה שלהם, לי זה קל כי ברגע שהם שניהם הצטרפו לפני מחנה האימונים.

“המחויבות שלהם והמקצועיות שלהם והמשמעת זה טופ, ובגלל זה זה עושה לי את זה קל, אני לא מרגיש שום דבר מהדיבורים, גם אם יש אמת או שקר בדיבורים, אותי מעניין שהקבוצה שלי תהיה טובה וראויה ואני מרגיש משניהם שהם סופר מחויבים למועדון, הם פה ושמחים מאוד ואנחנו גם שמחים וזה נכון לגבי כל שחקן, כשיהיה מה להגיד אז נגיד”.

על הרכש החדש ז’ואאו ויקטור: “הוא שחקן שעקבנו אחריו הרבה זמן, הוא צד את העין כשהסתכלנו בכלל על שחקן אחר, הוא מאוד מחויב ורוצה ללמוד ולעשות את הצעד הבא, פטאצ’י זה שם שעלה הרבה כשניהלתי איתו שיחות, אז זה האופק שלו להיות שחקן מוביל בכדורגל הישראלי, כמובן שזה לוקח זמן כי זו מדינה חדשה והכל חדש לו, אבל הוא חיובי והתאקלם מאוד טוב גם מבחינה מקצועית וגם ברמה החברתית עם השחקנים. הוא בכושר טוב, עדיין לא יכול לשחק משחק שלם”.

“הרופאים עושים הכל לשמור על דן ביטון בריא”

על היריבה בליגת האלופות: “לגבי הקבוצה האיסלנדית, ההימורים שלנו היו שהם דווקא יעברו וקבוצה איכותית מאוד, הייתה לנו הרגשה שזו תהיה היריבה למרות שהתכוננו לשתי היריבות, לא הפתיע אחד וקודם נעשה הכל כדי לזכות באלוף האלופים ואז נפגוש אותם. להגן על התואר של אלוף האלופים? מבחינתי זה לזכות בתואר מחדש, שמח שהצלחנו לקחת בשנה שעברה, עבדנו קשה מאוד בשביל זה, אבל זה בגדר היסטוריה ועכשיו נצטרך לבוא ממחר לזכות בתארים”.

על דן ביטון: “הוא אחד השחקנים הכי חשובים שלנו, בטח ובטח בעונה שעברה וברגעים שהוא שיחק וגם ברגעים שלא שיחק, כרגע העניין זה שלו עם הרופאים ואני לא אפרט על זה, אני יודע שהם עושים הכל כדי להחזיר את דן למגרשים וגם לשמור אותו בריא, אני מאוד מקווה שהוא יוכל לחזור אלינו ולשחק איתנו, אבל כרגע זה חיסיון רפואי וחשוב לכבד את הפרטיות שלו”.

מחשבות על חיזוקים: “קודם כל המטרה זה לעשות את הקבוצה טובה יותר ממה שהייתה אתמול, זה תמיד גם במהלך העונה, אנחנו כן רוצים להביא שחקנים בעמדות שחסרות לנו וגם אחרי שנעשה את זה, תמיד נרצה לשפר את הקבוצה ואם יהיו מהלכים שישפרו את הקבוצה אז נעשה את זה”.

האם תואר האליפות שינה אותו וכמה הוא מגיע מוכן לאירופה: “התואר נתן לי הרבה, אבל כמו תארים שלא לקחתי, אליפות לפני שנתיים או גמר גביע, גם מהם אתה לומד, זה עוד דרך ותהליך בלמידה שלי להיות מאמן טוב יותר, לגבי המאבק באירופה והיכולת, זה מבחן גדול עבורנו להגיע לשלב הליגה.

“תמיד צריך לכבד את היריבים, בטח שהיריב ניצח אותך”

“זה מבחן גם לי וגם לשחקנים שהשיגו המון בשנתיים האחרונות אבל עדיין לא השיגו שלב בתים אירופי. אנחנו רוצים להראות את הכדורגל שלנו החוצה, גם בשבילנו וגם בשביל הספורט הישראלי והצלחה של קבוצה ישראלית באירופה עושה טוב לכל הכדורגל”.

על העתיד שלו: “אין שינוי, כשדיברתם על זה אז תמיד אמרתי שהיחסים ביני לבין ההנהלה מצוינים ושאני רוצה להישאר במועדון, תמיד התכוונתי לזה, אז אני שמח על האמון ועל ההזדמנות ואני חושב שאנחנו יכולים וצריכים לעשות דברים טובים בשביל המועדון והעיר וגם עבור ב”ש והכדורגל הישראלי”.

על משחק אלוף האלופים שיתקיים מחר והעונשים: “אמוציות זה חלק עיקרי בכדורגל וצריך לשים גדר, צריך לגנות מה שהיה בגמר, צריך לכבד את היריבים ובטח את זה שניצח אותך, גם היריב שניצח צריך לכבד את זה שהפסיד וזה המקום לגנות את האירועים שקרו אחרי המשחק ובטח מבחינתנו ומבחינתי כמאמן זה חמור מאוד, דברים שלא צריך לקרות וזה לא מייצג אותנו, דברים שאני מצטער שקרו ולא רוצה שזה יקרה שוב כל עוד אני מאמן פה וגם כמועדון ב”ש מגנה דברים כאלה”.

מיגל ויטור: יש לי עדיין מה לתרום כאן

אתה יכול לשתף איתנו על ההחלטה שלך להמשיך לעונה נוספת?

”רציתי לנקות קצת את הראש אחרי העונה הארוכה ולהיות עם המשפחה שלי ואז לחשוב על מה אני רוצה לעשות בעונה הבאה, אבל עבורי היה חשוב להרגיש שמח. בכל יום אני בא לאימון ולמשחק במטרה לעזור לקבוצה על המגרש ובחוץ, הייתה לי שיחה גם עם אשתי והרגשתי שזו ההחלטה הנכונה. יש לי עדיין מה לתרום לכולם כאן, אני שמח להיות פה, אני צריך להיות שלם ושאני 100 אחוז פה”.

מעבר לנקודת המבט של הפועל באר שבע, כמה למשפחה שלך הייתה השפעה על ההחלטה?

”למשפחה שלי יש חלק מאוד גדול בהחלטה, הם דחפו אותי להישאר כאן וזו אחת הסיבות שהחלטתי להישאר. הם גם מבינים שכדי שאתן את הטוב שלי גם בבית, אני צריך להיות שמח. יש לי עוד כוח לתת לפחות עוד עונה וזה עוזר לי לחזור הביתה שמח”.

מה דעתך על העונשים שקיבלו אחרי גמר הגביע?

”כדורגל זה משחק של אמוציות, אנחנו יודעים את זה, אבל בייחוד אחרי שריקת הסיום אנחנו צריכים להיות בראש נקי, כי זה לא מועיל לנו. זו לא התמונה שאנחנו רוצים להראות לאנשים בבית. אנחנו צריכים להתנהג בצורה טובה ואני חושב שכולם למדו לקח שזה לא צריך לקרות”.

“לא קיבלתי הבטחה שאני הולך לשחק”

אתה רוצה לשחק הרי יותר מהעונה האחרונה. קיבלת הבטחה מסוימת?

”בכל הקריירה שלי לא קיבלתי הבטחה שאני הולך לשחק. אם אהיה טוב באימונים אשחק, זה משהו שאף פעם לא ביקשתי ואני חושב שאף שחקן לא צריך לבקש, מי שטוב ראוי לשחק. אני רוצה להרגיש חשוב לקבוצה כמו שהייתי במשחקי הפלייאוף בסוף העונה, הצלחתי לעזור לקבוצה. זה מה שאני רוצה, אני מבין את הסיטואציות, היו לנו שיחות כנות”.

אתה אחד השחקנים שיודע יותר טוב מכולם מה צריך כדי לזכות באליפות. מה צריך לעשות העונה כדי לזכות עונה נוספת?

”זו קצת קלישאה, אבל יותר קשה לשמור על האליפות מלזכות בה. אנחנו עכשיו הקבוצה שצריך לנצח, אז זה יהיה קשה יותר, אבל אני חושב שאני יודע מה אנחנו צריכים לעשות. הראינו שאנחנו יודעים מה צריך לעשות, אז אנחנו צריכים להתאמן קשה”.

אתה חושב שהסגל העונה יהיה טוב יותר מהעונה הקודמת?

”אני חושב שכן. אני בטוח שהשחקנים שיגיעו יעזרו לנו, אבל אנחנו צריכים להראות את זה על המגרש, זה לא משנה מה אני אגיד כאן”.