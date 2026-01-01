במכבי נתניה אישרו: מו"מ מתקדם עם ז'ה מרקוס

היהלומים, שמכוונים גבוה, מאמינים שאפשר לסגור את העסקה עם אופציית רכישה תוך כמה ימים. בטובינסיקה יירד מהפרק. וגם: הקשר לצ'יקו וההתאמה לקונאטה

במכבי נתניה אישרו הבוקר (רביעי) את המו"מ עם הבלם הברזילאי ז'ה מרקוס, אשר הושאל העונה לספורט רסיפה מקבוצת האם שלו ויטוריה, ונראה שהיהלומים מכוונים גבוה העונה והבעלים רוס קסטין עומד בהבטחתו לבנות קבוצה מצוינת.

למעשה, מדובר במו"מ מתקדם, כאשר בנתניה מאמינים כי ניתן יהיה להשלים את העסקה בימים הקרובים, כשמדובר יהיה בעסקת השאלה כשנתניה תחזיק באופציה לרכישתו. אם יגיע, מועמדותו של דילן בטובינסיקה תרד מהפרק.

מרקוס שמאלי ברגל, מה שיתאים לבאקרי קונאטה הימני, שבשלב זה אמור להישאר. במועדון מאמינים שיוכל להשתדרג העונה ולבצע את קפיצת המדרגה שבגללה הוחתם בחודש ינואר האחרון.

"מדובר בבלם מצוין, שיכול להיות אחד הטובים בארץ", אמרו בנתניה. כזכור, גם צ'יקו, בלמה של הפועל ת"א, שיחק בספורט רסיפה והפך לאחד הבלמים הטובים בישראל כשנראה שהפרופיל של מרקוס אפילו מעט גבוה יותר.