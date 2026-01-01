כאב ראש: בית"ר תחסר 4 שחקנים מול הפועל ת"א

יונה, גדראני ויוספי פצועים, קרבאלי מורחק. וורקו ומוצ'ה עדיין ממתנים להחלטת הוועדה למעמד השחקן, אצילי כשיר, אך כנראה לא יפתח מול האדומים בשבת

בית”ר ירושלים תגיע למשחק האירופאיות בשבת (20:30) מול הפועל תל אביב בסגל חסר, כשהמאמן אלמוג כהן נאלץ להתמודד עם לא מעט חיסורים לקראת אחד המשחקים המסקרנים של פתיחת העונה.

שלושה שחקנים ייעדרו בוודאות בשל פציעות: עדי יונה, לוקה גדרני ותומר יוספי. בנוסף אליהם, בריאן קרבאלי ירצה עונש הרחקה ולא יעמוד לרשות הצוות המקצועי.

גם בגזרת הסגל קיימת אי ודאות סביב נועם מוצ'ה ודניאל וורקו. בבית”ר ממתינים להחלטת הוועדה למעמד השחקן בנוגע לדמי ההשבחה בעניינם, מה שמונע בשלב זה את השלמת רישומם. במידה ותתקבל החלטה עד מחר, השניים יוכלו לשחק מול הפועל תל אביב.

דניאל וורקו בחתימה בבית"ר ירושלים (פרטי)

מי שכן צפוי לעמוד לרשותו של אלמוג כהן הוא עומר אצילי, הקשר התאושש מהפציעה ממנה סבל והוא כשיר למשחק, אולם בצוות המקצועי עדיין לא קיבלו החלטה האם לפתוח איתו בהרכב או לשלב אותו במהלך המשחק.