מנצ'סטר יונייטד רוצה לצרף את קונה או קמאבינגה

השדים האדומים מעוניינים שאחד הקשרים הצרפתיים יגיע לאנגליה, אינטר מתנפלת על שני שחקני טוטנהאם, ליברפול דוחפת לברקולה. וגם: סבאיוס. העברות

חלון ההעברות של קיץ 2026 כבר נמצא בעיצומו וברחבי העולם הקבוצות מנסות להתחזק לקראת העונה שבפתח. כאן ב-ONE נביא לכם את מיטב הדיווחים המעניינים וההחתמות הרשמיות מהכדורגל העולמי.

# לפי פאבריס הוקינס הצרפתי, באיירן מינכן מתכוונת להציע למייקל אוליסה חוזה חדש עם סיום המונדיאל, כשריאל מדריד עדיין לוטשת עיניים ומחכה לראות את ההתפתחות בנושא. הבווארים ידרשו עבורו מעל ל-200 מיליון אירו אם יחליט שלא לחדש.

מייקל אוליסה (IMAGO)

# אחרי שצירפה ביומיים האחרונים את אנדריי סנטוס ויורי טילמאנס, מנצ’טסר יונייטד לא עוצרת, כשלפי העיתונאי ניקולו שירה, השדים האדומים מעוניינים בקשר נוסף: שחקנה של רומא ונבחרת צרפת, מאנו קונה. גם קשר ריאל מדריד אדוארדו קמאבינגה ברשימות.

# אינטר לוטשת עיניים לשני שחקני טוטנהאם. לפי פבריציו רומאנו, הנראזורי מעוניינים בג’ד ספנס, שמסומן להגיע אחרי נפילת עסקת ענאן חלאילי. גם הבלם הארגנטינאי כריסטיאן רומרו מועמד לפי ‘סקיי’, אלא שתג המחיר עבורו, העומד על סך 50 מיליון אירו, מרתיע אותם.

ג'ד ספנס וכריסטיאן רומרו (רויטרס)

# לפי גרהאם ביילי, ליברפול חידשה את ההתעניינות סביב בראדלי ברקולה, שיידחק לקצה הרוטציה בפאריס סן ז’רמן עם הגעתם הצפויה של יאן דיומנדה ומאגנס אקליוש. אלופת אירופה תרצה למכור אותו על מנת לאזן את ההוצאות וההכנסות, כשגם הקיצוני מעוניין לעשות את הצעד לאנפילד.

ברדלי ברקולה. בקרוב באדום של ליברפול? (רויטרס)

# האם דני סבאיוס יחצה את הכביש? לפי ה’מונדו דפורטיבו’, הקשר ששוחרר מחוזהו בריאל מדריד מבוקש אצל היריבה העירונית אתלטיקו מדריד, זאת לאור חוסר הבהירות בנוגע למעבר שלו לאייאקס.

דני סבאיוס (IMAGO)

# האם מקרה ניקו פאס יחזור על עצמו? באיטליה מדווחים כי טיאגו פיטארץ’ עשוי לעזוב את ריאל מדריד ולהצטרף לפיורנטינה שעוקבת אחריו. מי שיעשה את הדרך הזו כמעט בוודאות הוא שחקן אחר בלבן, ויקטור ולדפניאס, שיכניס לקופת הבלאנקוס 8 מיליון אירו עבור 50 אחוזים מכרטיסו.

טיאגו פיטארץ' (IMAGO)

# יובנטוס עובדת על רכש כפול. הקשר פרנק קסיי שסיים את חוזהו בערב הסעודית ייפגש עם סוכנו לאחר שהאחרון ישוב מאיטליה כדי להיפגש עם ראשי הגברת הזקנה. בנוסף אליו, הביאנקונרי גיששו גם סביב חלוצה של קריסטל פאלאס, ז’אן פיליפ מאטטה.