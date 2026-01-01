צפו: אמן החושים חוזה את המנצחת בחצי הגמר

רגע לפני שארגנטינה ואנגליה מתמודדת על הכרטיס השני לגמר המונדיאל, שימי אטיאס הגיע ל"שיחת היום", כשהוא יודע מי תעלה. וגם: הוויכוח שהיה באולפן

אחרי חצי הגמר המטורף שקיבלנו, בו ספרד ניצחה את צרפת, הערב (רביעי, 22:00) מצפה לנו חצי הגמר השני, שם ארגנטינה תפגוש את אנגליה למשחק שיכריע מי תפגוש את הלה רוחה. עד אז, אומן החושים, שימי אטיאס, ינסה לנחש מי זאת שתנצח כשהוא היה באולפן תוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אני עוד מנסה להבין מה הוא עשה לנו פעם שעברה.

”האמת שקיבלתי המון תגובות, לא ציפיתי לזה”.

אני אעלה על התחכום שלך, חכה תראה.

”אין מצב, זה המקצוע שלי, הכנתי לכם היום משהו, התלבטתי כי אני לא אוהב להמר על תוצאות, אין לי כוחות על טבעיים, אני מסתמך על שפת גוף, אינטואיציה ופסיכולוגיה”.

הבאתי דפים, הבאתי מעטפות ובאתי מצויד, אם נשים את זה באחת המעטפות זה יקלקל את התרגיל?

”לא, אני הכנתי משהו, כתבתי משהו לפני והנה זה פה שמתי את זה במעטפה וזה נשאר אצלכם, אני אנסה”.

שימי אטיאס (פרטי)

“זה יהיה בכספת ומחר נראה מה ייצא”

רשמת מי הולכת לנצח?

”רשמתי כמה פרטים כן, תשמע, באופן אישי אני מת על מסי ואשמח לראות ממנו כמה שיותר ובתור אדם מתבגר לראות אותו ככה בגיל 40 זה וואו”.

אתה יכול להגיד אם יהיה משחק עם הרבה גולים?

”לא אומר כלום, אני את שלי רשמתי, אני אדאג שזה יהיה פה בכספת ולא יגיע לשום אחד שלא יהיה בלגן עם הלוטו וכו’, אני מעביר לכם את זה שתחתמו שתראו שאף אחד לא פותח, שהכל סגור, יש כללי משחק מאוד ברורים, אני בא בתור בדרן לבדר אותך, אין לי כוחות על טבעיים ושימו את זה בכספת ונראה מחר מה ייצא”.

שימי אטיאס מגיע לנבא את העולה לגמר

קיבלנו מלא תגובות על החולצה פעם שעברה, אולי היה לך הרבה חולצות וזה, אנשים לא האמינו?

”אני שמח לקבל תגובות כאלה, זה כיף לי”.

אתה לא רוצה לתת לנו טיפים

”אני לא נותן טיפים, נראה מחר מה כתוב במעטפה”.