ניחוחות של פעם: ספרד ניצחה את צרפת בדרך לגמר

לראשונה מאז 2010, אז גם זכו, הלה רוחה העפילו לקרב על התואר הנכסף של המונדיאל בתצוגת כדורגל מרשימה. אויארסבאל כבש בפנדל, פורו חתם. צפו בתקציר

מארבע נותרו שלוש, כשאחת כבר הבטיחה את מקומה בגמר. אתמול (שלישי) נפגשו צרפת וספרד למשחק הראשון במסגרת חצי גמר המונדיאל, למשחק שהבטיח רבות וקיים לא מעט, כשבסיום הלה רוחה העפילו לראשונה מאז 2010 לגמר גביע העולם, אחרי שניצחו 0:2. צפו בתקציר.

בעוד שכל העולם היה בטוח שהמשחק יהיה שקול, חניכיו של לואיס דה לה פואנטה חשבו אחרת לחלוטין ובתצוגה קבוצתית מרשימה, הצליחו לנטרל באופן מוחלט את החוליה ההתקפית המפחידה של הטריקולור, שביום נפילת הבסטיליה נפלה גם כן.

לאמין ימאל ניצל את השומר שמולו, לוקה דין, כדי לסחוט פנדל ולשלוח את חברו להתקפה, מיקל אויארסבאל לנקודה הלבנה כבר בדקה ה-22. על אף זינוק לצד הנכון של מייק מניאן, הספרדי יצא כמנצח ורץ לחגוג את הראשון.

אדיר: ספרד עם 0:2 ענק על צרפת בדרך לגמר

פציעה של וויליאם סאליבה העיבה עוד יותר על הצרפתים, שלא הצליחו לסכן במשך 90 דקות את שערו של אונאי סימון, ובתווך ראו את פדרו פורו חוגג את השני בדקה ה-58 אחרי התקפה נפלאה שנעצרה רק ברשת הצרפתית, ושלחה את הספרדים לגמר.