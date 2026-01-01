"ממתי שחקן שמקבל צהוב לא יכול לשחק כדורגל?"

בצרפת נותרו מתוסכלים לאחר שראביו שבלט הוחלף במחצית ודשאן ספג אש: "אתה מוציא את השחקן הכי טוב שלך רק כי הוא עם כרטיס צהוב? לא מתקבל על הדעת"

הביקורת בצרפת אחרי ההדחה בחצי גמר המונדיאל מול ספרד לא מופנית רק ליכולת של שחקני הטריקולור, אלא גם להחלטה אחת של המאמן שעוררה סערה. אדריאן ראביו, שספג כרטיס צהוב מוקדם, הוחלף כבר במחצית, למרות שרבים ראו בו את השחקן הטוב ביותר של הנבחרת הצרפתית ב-45 הדקות הראשונות.

"ממתי צהוב אומר שאי אפשר לשחק?"

פרשן RMC ושחקן העבר, אריק די מקו, לא הסתיר את תסכולו מהמהלך. לדבריו, החשש מכרטיס אדום לא הצדיק את הוצאתו של קשר מילאן מהמשחק. "ממתי שחקן שמקבל צהוב כבר לא יכול לשחק כדורגל?", תהה. "ראביו היה השחקן הכי טוב שלנו במחצית הראשונה. פתחנו טוב, אבל הפנדל שספגנו שינה את הכול, ואז גם הגיע החילוף הזה שפשוט לא היה מובן".

גם קשר העבר יוהאן מיקו הצטרף לביקורת החריפה. "אנחנו באמת מנהלים דיון כזה? זה חצי גמר גביע העולם", אמר. "אתה מוציא את השחקן הכי טוב שלך רק כי הוא עם כרטיס צהוב? הוא היה בין היחידים שניסו לייצר משהו התקפי, וזה פשוט לא מתקבל על הדעת".

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"ספרד הייתה פשוט טובה יותר"

למרות הטענות כלפי ההחלטה המקצועית, די מקו סירב להפוך את ההפסד למשבר. לדבריו, האכזבה גדולה היא רק בגלל הציפיות הגבוהות שנבנו סביב הנבחרת הצרפתית לאורך הטורניר. "לא צריך למחוק את כל מה שהנבחרת הזו עשתה. היא הרשימה במשך כל המונדיאל, אבל הפעם פגשה את היריבה החזקה ביותר בטורניר, וספרד הייתה פשוט טובה יותר".

גם השוער לשעבר, בנואה קוסטיל, העניק קרדיט למנצחת. לדבריו, צרפת דווקא פתחה היטב, אך הפנדל שינה לחלוטין את המומנטום. "עד לשער היינו במשחק, אבל אחר כך איבדנו את השקט והביטחון שאפיינו אותנו. ספרד שלטה בכדור, הכתיבה את הקצב והגיעה מוכנה יותר אחרי משחקים קשים מול פורטוגל ובלגיה. מגיע לה הקרדיט".