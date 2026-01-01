סילבר: הליגה לא עצרה את הטרייד, הן פשוט פחדו

קומישנר ה-NBA עוקץ את טורונטו והקליפרס בעקבות הקפאת עסקת קוואי לנארד: "גם מנהלים חובבנים היו מבינים שהבדיקה תימשך ושההשלכות עליהם בלבד"

סאגת קוואי לנארד ולוס אנג'לס קליפרס מסעירה את ה-NBA, במיוחד לאחר שהטרייד הענק שאמור היה להחזיר את הכוכב לטורונטו הוקפא. קומישנר הליגה, אדם סילבר, התייחס לחקירה המתנהלת נגד הקליפרס בחשד לעבירה על תקרת השכר, והבהיר כי השאיפה היא לסיים את הבדיקה עוד הקיץ, ולפני ג'אמפ בול הפתיחה של העונה.

החקירה, שנמשכת כבר כ-11 חודשים ומנוהלת באופן עצמאי על ידי משרד עורכי דין חיצוני, בודקת האם הקליפרס העבירו ללנארד כספים נסתרים דרך חברת "Aspiration" של סטיב באלמר. כעת מתברר שהחקירה התרחבה גם לחשד לעסקת חסות פיקטיבית נוספת בין השחקן לחברה, מה שמעמיק את חוסר הוודאות סביב חוזהו של הכוכב.

סילבר מיהר להסיר אחריות מהליגה לגבי עיכוב הטרייד לטורונטו ותקף את הקבוצות: "הליגה לא הקפיאה את הטרייד, הצדדים החליטו לעצור כי פחדו מחוסר הוודאות. גם אם אתם לא קבוצת NBA מתוחכמת במיוחד, המחשבה שהחקירה תעלם רק בגלל שקוואי עבר בטרייד היא פשוט לא אמינה. זה לא אמור להפתיע אף אחד".

קוואי לנארד (רויטרס)

מכחישים את החשדות, מחכים לדוח הסופי

הקליפרס, מצדם, ממשיכים להכחיש כל התנהלות בלתי תקינה וטוענים כי ישלימו את הטרייד מיד עם סיום הבדיקה. סילבר סיכם ואמר כי משרד עורכי הדין נמצא כעת בשלב עיבוד הנתונים והסקת המסקנות, והדגיש כי החקירה כולה תהיה חייבת להסתיים סופית לפני פתיחת העונה הבאה.