תביעה בסך כחצי מיליון ש"ח נגד ההתאחדות וטירה

ויקי כחלון, כרים בלעום, מוחמד מחאמיד, ראול גרשומוב ואליאס זנה הגישו תביעת ענק בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה. התיק ידון בפני השופט טל גולן

חמישה שחקני עבר במ.ס. טירה, ויקי כחלון, כרים בלעום, מוחמד מחאמיד, ראול גרשומוב ואליאס זנה תובעים את ההתאחדות לכדורגל ואת המועדון בלמעלה מחצי מיליון שקלים, כשלטענתם הופקרו לאחר הפסקת ליגה א' צפון, בעונת המשחקים 2024/25. התביעה הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, זאת באמצעות עו"ד שי אליאס. גובה התביעה: 523,643 אלף שקלים. התיק ידון בפני השופט טל גולן.

בכתב התביעה טוענים השחקנים כי החלטת ההתאחדות להפסיק את פעילות ליגה א' צפון בעונת 2024/25 בעקבות פרשת החשדות להטיית משחקים, הובילה בפועל להפרת חוזי ההעסקה שלהם ולפגיעה קשה בזכויותיהם כעובדים וכספורטאים מקצועיים. לטענתם, הם אינם נמנים עם החשודים בפרשה, אך מצאו עצמם ללא מסגרת מקצועית וללא שכר בעקבות ההחלטה.

לפי התביעה, ב-23 בפברואר 2025 החליטה הנהלת ההתאחדות להפסיק את פעילות הליגה, ולמחרת נשלחה הודעה לקבוצות על ביטול הפעילות ופתיחת חלון העברות מיוחד. השחקנים טוענים כי בעקבות ההחלטה נמסר להם באמצעות הודעות כי הם חופשיים לעבור לכל קבוצה אחרת, מה שלטענתם היווה למעשה ביטול חד-צדדי של חוזי העבודה, ללא שימוע, ללא הודעה מוקדמת וללא שמירה על זכויותיהם הסוציאליות.

שחקני מ.ס טירה חוגגים עם ראול גרשומוב (נזיה סולטן)

עוד נטען כי ההתאחדות, מתוקף תפקידה כמפקחת על הליגות באמצעות הרשות לבקרת התקציבים, הייתה מחויבת להבטיח שהשחקנים לא ייפגעו מהמהלך ולגבש מתווה שיגן על זכויותיהם. לטענת התובעים, במקום זאת התקבלה החלטה שגרמה, לדבריהם, להפרת עשרות ואף מאות חוזי עבודה של שחקנים ואנשי צוות בליגה א' צפון.

בנוסף, טוענים השחקנים כי מ.ס טירה לא שילמה להם שלוש משכורות אחרונות, לא ביצעה הפרשות לפנסיה ולפיצויי פיטורים כנדרש, לא שילמה דמי הבראה וחופשה, ולא קיימה את חובותיה כמעסיקה. עוד נטען כי לא נמסרו להם העתקים מלאים של חוזי ההעסקה ותלושי השכר, ולכן מבקשים התובעים כי בית הדין יורה לנתבעות לחשוף את המסמכים במסגרת ההליך.

סכום התביעה מורכב ממספר רכיבים, ובהם שכר עבודה שלא שולם, הפרשות סוציאליות, דמי הבראה וחופשה, פיצוי בגין אי-קיום שימוע ואי-מתן הודעה מוקדמת, וכן פיצויים בגין נזק מקצועי, פגיעה בשם הטוב ועוגמת נפש. בנוסף, ויקי כחלון תובע גם מענק עלייה שלטענתו לא שולם. בסך הכול דורשים חמשת השחקנים פיצוי של 523,643 שקל, לצד הוצאות משפט וריבית והצמדה.

אחת הטענות המרכזיות בכתב התביעה היא כי ההתאחדות ביצעה, לכאורה, עוולה של גרם הפרת חוזה, כאשר בהחלטתה להפסיק את פעילות הליגה יצרה, לטענת השחקנים, מצב שבו הקבוצות ראו עצמן משוחררות מהתחייבויותיהן החוזיות כלפי השחקנים. לטענת התובעים, ניתן היה לנקוט צעדים נגד החשודים בפרשה מבלי לפגוע בשחקנים שלא נחשדו בדבר.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

בסיומה של התביעה מבקשים השחקנים מבית הדין לקבוע כי ביטול חוזי ההעסקה נעשה שלא כדין, לחייב את ההתאחדות ואת מ.ס טירה, ביחד ולחוד, במלוא סכום התביעה, וכן להצהיר כי החלטת הפסקת פעילות הליגה, ככל שהשליכה על חוזי העבודה שלהם, התקבלה ללא סמכות ובניגוד לדיני העבודה.

נכון למועד פרסום דברים אלה, כתב הגנה מטעם ההתאחדות לכדורגל ומועדון ספורט טירה טרם הוגש, והטענות המפורטות בכתב התביעה טרם התבררו בבית הדין.