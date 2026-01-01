יבנה ואשקלון סיכמו, אך ההתאחדות טרם אישרה

הסכם המיזוג בין המועדונים נחתם, אך המהלך עדיין כפוף לאישור ההנהלה. בינתיים, שתי הקבוצות נערכות לפתיחת העונה כל אחת בנפרד, בהתאם לליגה שלה

העברת בית"ר יבנה לעירוני אשקלון כפופה להוראות התקנון ולאישור הנהלת ההתאחדות לכדורגל. כרגע אכן יש סיכום ולחיצת יד בין הצדדים, אלא שמלבד זאת אין לכך תוקף בפועל; בהתאחדות עדיין בוחנים את הבקשה, וכדי שהמהלך ייצא אל הפועל, נדרש אישור רשמי של ישיבת ההנהלה.

יש לציין כי עונת המשחקים בליגה א' ובליגה ב' תחל ב-28/08 עם משחקי גביע המדינה בכדורגל, כשהעונה עצמה (משחקי הליגה) תחל שבוע לאחר מכן, ב-04/09. מעבר לכך, נכון לכתיבת שורות אלה, טרם נקבע תאריך לישיבת ההנהלה הקרובה של ההתאחדות לכדורגל, כך שיבנה נערכת לעונה תחת ההנחה שתשחק בליגה א', בעוד אשקלון נערכת לליגה ב'.

בפניית ONE לעירוני אשקלון, נמסר כך: "נחתם הסכם מיזוג ללא תמורה בין שני המועדונים, וכרגע אנחנו ממתינים לאישור ההתאחדות לכדורגל. כל עוד לא התקבל אישור סופי, אין שינוי במעמדם של המועדונים. ככל שהמיזוג לא יאושר, בית"ר יבנה תמשיך לשחק בליגה א', ועירוני אשקלון תמשיך לשחק בליגה ב'".

עירוני אשקלון (יונתן גינזבורג)

אשר שטרית, שהפך לאחרונה ליו"ר בית"ר יבנה, ציין בשיחה עם ONE כי: "הנושא כפוף לצינורות המקובלים על פי חוק ואם יהיה קושי במיזוג, בית"ר יבנה תמשיך עם חברי העמותה מעונה שעברה. כך או כך, הקבוצה נרשמה ופתוחה לכל מי שרוצה לבוא ולהוכיח את עצמו. מה שבורא עולם ירצה, זה מה שנעשה השנה עם הקבוצה".

אשר שטרית (יונתן גינזבורג)

התייחסות ההתאחדות לכדורגל בנושא, לאחר פניית ONE: "אכן הוגשה בקשה לאיחוד קבוצות בין עירוני אשקלון לבית"ר יבנה. הבקשה עודנה נבחנת ובכל מקרה כפופה להוראות התקנון ואישור הנהלת ההתאחדות".