מחצית: ישראל - יוון 37:32

יורובאסקט עד גיל 20, שמינית הגמר: נבחרת העתודה מרבה להחטיא ומתקשה להתמודד עם האגרסיביות היוונית בשני צידי המגרש. רמי בלגה ואורן סהר בולטים

שלב שמינית הגמר של אליפות אירופה עד גיל 20 יוצא לדרך בשעה זו, כאשר נבחרת העתודה של ישראל פוגשת את נבחרת יוון לקרב ישיר על כרטיס לרבע הגמר. החבורה של אורן אהרוני מגיעה עם מומנטום חיובי במטרה לעשות צעד נוסף לעבר השלבים המכריעים, בעוד היוונים מנסים להתאושש משלב בתים מגומגם ולהפתיע במשחק נוקאאוט שבו המפסידה הולכת למאבקי ההישרדות.

הכחולים-לבנים מגיעים להתמודדות מן המקום השני בבית המוקדם, עם מאזן של שני ניצחונות מול הפסד בודד. ישראל פתחה את הטורניר ברגל ימין עם 68:78 על רומניה, נכנעה 90:77 למארחת מסלובניה, וחזרה ובגדול במשחק הנעילה של שלב הבתים עם 73:87 מרשים מאוד על צ'כיה. באותו ניצחון הציגה הנבחרת עליונות מוחלטת, שלטה במשחק ללא עוררין ונהנתה מכדורסל קבוצתי ומפרגן.

מנגד, נבחרת יוון סיימה את הבית המקביל רק במקום השלישי עם מאזן שלילי של ניצחון אחד ושני הפסדים. היוונים התקשו להציג יציבות עד כה בטורניר, אך מגיעים בידיעה שבמשחק נוקאאוט בודד כל המאזנים משלב הבתים נמחקים, וניצחון אחד ישלח אותם לשמונה הגדולות של היבשת.

הנבחרת של אורן אהרוני תנסה להמשיך להישען על הכלים שהביאו לה את ההצלחה מול הצ'כים: הגנה אזורית לוחצת והתקפה קבוצתית וחכמה מחוץ לקשת. המנצחת במפגש תעפיל לרבע הגמר ותמשיך לחלום על פודיום אירופי נוסף, בעוד המפסידה תיאלץ להסתפק במשחקי הדירוג 9-16.

רבע ראשון: 12:18 לטובת נבחרת יוון

חמישייה נבחרת ישראל: אורן סהר, רני בלגה, אלון דניאלי, ג'ול קראם ויונתן קלר.

חמישייה נבחרת יוון: אפוסטולוס ניקולאידיס, קונסטנטינוס חנטיס, אנסטוסיוס רוזקאס, אנדראס פטריקיס ופנגיוטיס פאגוניס.

# 10:00-5:00: היוונים פתחו טוב יותר את המשחק, עם שתי שלשות רצופות של פטריקיס. הנבחרת התקשתה להתמודד עם ההגנה האגרסיבית של יריבתה, עד שרני בלגה שבר את הבצורת הישראלית עם חדירה חזקה שהסתיימה בסל ועבירה. הפתיחה ניבאה לנו משחק עם סקור נמוך, כשאחרי 5 דקות של כדורסל שתי הקבוצות יחד קלעו רק 14 נקודות (6:8 ליוונים).

יונתן קלר זורק (פיב"א)

אורן אהרוני (פיב"א)

# 5:00-0:00: הסקור הנמוך נשמר. היוונים עלו ליתרון שיא, כולל הטבעה יפה של זנטופולוס, אבל אורן סהר התעשת והחזיר את הישראלים לעניינים. אבל החבורה של אהרוני המשיכה להחטיא, גם קלר וגם גולדמן פספסו זריקות חופשיות מחוץ לקשת והיתרון של היריבה המשיך לגדול, בסופו של דבר הרבע הסתיים ב-12:18 לנבחרת יוון.

רבע שני

# 10:00-5:00: אביב הנקין קלע את השלשה ראשונה של הנבחרת אחרי 7 החטאות, היוונים המשיכו להקשות על הנבחרת במיוחד מבחינת הגנתית, אבל אחרי 2 דקות ללא נקודות, אורן סהר שוב סחב את הנבחרת עליו עם 5 נקודות רצופות צימק את ההפרש לכדי פוזשן אחד, אבל אז ניקולאידיס מצא את עצמו פנוי לחלוטין מחוץ לקשת ודייק.