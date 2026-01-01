רונאלדו כבר התריע: המשבר שמשתק את אל נאסר

האלופה הסעודית לא יכולה לצרף שחקנים חדשים בגלל חובות כבדים, ומתקשה לשלם משכורות. הכוכב הפורטוגלי מחה עוד בפברואר על חוסר ההשקעה במועדון

אל נאסר פתחה את ההכנות לעונת 2026/27 תחת המאמן החדש אנג' פוסטקוגלו, אך מאחורי הקלעים המועדון נמצא במשבר כלכלי חריף. לפי דיווח ב"ארריאדייה" הסעודי, החובות שהצטברו במועדון משביתים בשלב זה את פעילותו בשוק ההעברות ואף גורמים לעיכובים בתשלום משכורות לשחקנים.

לפי מקור המעורה בפרטים, אל נאסר כבר קיבלה את כל הכספים שהגיעו לה ממשרד הספורט הסעודי ומהליגה המקומית במסגרת תוכניות התמיכה במועדונים. עם זאת, הנהלת המועדון היא זו שצריכה להחליט כיצד להשתמש בכספים, כאשר בשלב הראשון עליה להתמודד עם החובות שהצטברו.

חובות שמעכבים את הרכש

בדיווח נטען כי היקף ההתחייבויות של אל נאסר כבר גבוה מהכנסותיה, ולכן היא לא יכולה לצרף שחקנים חדשים. מעבר לכך, המועדון עדיין לא הגיש לרשויות את המסמכים המוכיחים את יכולתו הפיננסית לבצע החתמות, צעד הכרחי לפני כל רכש חדש.

כריסטיאנו רונאלדו, אל נאסר לא יכולה לצרף שחקנים חדשים (רויטרס)

המשבר אינו מסתכם רק בשוק ההעברות. לפי הדיווח, החובות פגעו גם ביכולת של המועדון לעמוד בתשלומי השכר לחלק מהשחקנים, כך שהנהלת אל נאסר תצטרך תחילה לייצב את מצבה הכלכלי לפני שתוכל להתחזק.

רונאלדו כבר התריע

המצב הנוכחי אינו מפתיע את כריסטיאנו רונאלדו. כבר בחודש פברואר, במהלך העונה שעברה, הפורטוגלי מחה על חוסר ההשקעה באל נאסר ואף החרים שני משחקי ליגה כמחאה. לטענתו, קרן ההשקעות הציבורית של סעודיה (PIF), שהחזיקה גם באל נאסר וגם באל הילאל, השקיעה משאבים גדולים יותר ביריבה.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

לפי הדיווח, גם המדיניות של ה-PIF השתנתה בתקופה האחרונה, כאשר הקרן שואפת לצמצם את מעורבותה במועדונים ולהפחית את ההוצאה הציבורית על הכדורגל. במסגרת זו נשקלת גם מכירת מלוא או חלק מ-75% ממניות אל נאסר שבידי הקרן – מהלך שעשוי להסביר את הירידה בהשקעות ואת המשבר שאליו נקלע המועדון.