ספרד חיסלה את צרפת, דה לה פואנטה ראוי לקרדיט

מאמן ספרד בנה מערך טקטי קרוב לשלמות, לא חשש לספסל את פדרי וניצח את דשאן. כעת הוא רחוק צעד אחד מזכייה באליפות העולם, והמקום בגמר מגיע בזכות

האם ראינו אתמול (שלישי) את אחת התצוגות ההגנתיות הטובות ביותר בתולדות הכדורגל? על הבמה הגדולה, בחצי גמר גביע העולם, העלימה ספרד לחלוטין את חוליית ההתקפה שהייתה על הנייר אימתנית והוגדרה כבלתי ניתנת לעצירה. ובכן, היא נעצרה ועוד איך.

קיליאן אמבפה הרגיש עד אתמול על גג העולם עם 8 שערים בטורניר, ושיחק עם חיוך רחב. החיוך הזה נמחק, והסקורר בקושי נגע בכדור. מייקל אוליסה הוא מלך הבישולים של המונדיאל, והיצירתיות המופלאה שלו גורמת לכך שריאל מדריד שוקלת לשבור את שיא ההעברות בכל הזמנים כדי לאחד אותו עם אמבפה בסנטיאגו ברנבאו. אתמול הוא לא סיפק מסירה אחת ראויה, ולבסוף הוחלף. אוסמן דמבלה הבקיע הקיץ 5 שערים, והיו לו שאיפות לזכות בכדור הזהב בפעם השנייה ברציפות. הוא לפחות בעט פעמיים למסגרת, אבל זה קרה רק בזמן פציעות כאשר ההתמודדות כבר הוכרעה, והוא ידע היטב שזה לא רלוונטי. החוד הצרפתי לא הופיע כלל. ההגנה הספרדית שלטה ביד רמה.

ויש כאן תופעה שעשויה להיות היסטורית באמת. ב-7 המשחקים עד כה, ספגה ספרד שער אחד בלבד. שארל דה קטלארה הבלגי נגח לרשת ברבע הגמר, ובינתיים הוא היחיד שהכניע את אונאי סימון. העניין הוא כי השוער הבאסקי, ששמר על האפודה הראשונה למרות הדרישה של פרשנים רבים להציב במקומו את דויד ראיה הנפלא של ארסנל, בקושי צריך לעבוד. חבריו גורמים לו להיות סוג של מובטל, וזה היה מרשים במיוחד מול הכוכבים בכחול אתמול. הם מפעילים לחץ פנטסטי על מובילי הכדור של היריבה, סוגרים את כל הנתיבים לשער, וחשוב מכך: הם פשוט לא טועים.

אונאי סימון. שמר על האפודה למרות דרישת הפרשנים (IMAGO)

לעומתם, הצרפתים שגו, וזה נכון במיוחד לגבי לוקה דין. המגן השמאלי, אוטוטו בן 33, יחזור הקיץ לפאריס סן ז'רמן בחלוף יותר מעשור, נהנה מאוד במונדיאל הראשון בחייו בהרכב עד אתמול. ב-2014 הוא היה הגיבוי של פטריס אברה, ב-2018 וב-2022 הוא כלל לא זומן. הפעם הוא הועדף על פני תיאו הרננדס, וההחלטה של דידייה דשאן נראתה מוצדקת לגמרי, עד שהוא פגש את הספרדים ובמיוחד את לאמין ימאל. לפתע, התברר שיש לו מגבלות מהותיות, ואת ההדחה הזו הוא לא ישכח עוד זמן רב. גם האוהדים הצרפתים לא ישכחו לו.

הקיצוני של ברצלונה, שחגג שלשום יום הולדת 19, קיבל מדין מתנה נאה לרגל האירוע. המגן לא הבחין בו בזמן כאשר ניסה להרחיק כדור מתוך הרחבה, בעט בגופו, וכך נקלעה צרפת לראשונה במונדיאל הנוכחי לפיגור. מיקל אויארסבאל, החלוץ קר הרוח שתמיד כובש במשחקי גמר, דייק מהנקודה הלבנה גם בחצי הגמר. הוא אמנם לא אמבפה, ומשחק "רק" בריאל סוסיאדד, אבל מעטים יכולים להתחרות בו ביכולת לשמור על ריכוז כאשר הכל מונח על הכף. ספרד עלתה ליתרון, ומאז השליטה שלה במרכז המגרש רק הלכה והתעצמה. צרפת נראתה לעתים חסרת אונים לחלוטין אל מול הנעת הכדור היעילה של אלופת אירופה.

מיקל אויארסבאל. מעטים יותר להתחרות בו ביכולת לשמור על ריכוז כשהכל מונח על הכף (רויטרס)

כן, אלופת אירופה. לספרד הנוכחית יש רוח של ווינריות, גם אם היא פחות מבריקה התקפית בהשוואה לגרסתה ביורו 2024. לאמין ימאל עדיין תקוע על שער בודד שהבקיע מול סעודיה בשלב הבתים, ובאופן כללי הנבחרת לא מייצרת מצבי הבקעה רבים במיוחד. אלא שהיא יודעת להיות קטלנית, ואתמול זה בא לידי ביטוי. הפנדל במחצית הראשונה היה ההזדמנות הממשית היחידה. אחרי הפסקה, היו לספרדים שתי בעיטות למסגרת של מייק מניאן, ושתיהן הלכו פנימה. שתי ההזדמנויות הגיעו, באופן טבעי למדי, מהאגף של דין שהתרשל שוב. הוא איבד לגמרי את פדרו פורו שקבע 0:2 מבישול גדול של דני אולמו, ולא הצליח לעצור את לאמין ימאל ששערו נפסל בגלל נבדל קטן. לפיכך, לא נרשם בפרוטוקול שער לקיצוני של בארסה, בניגוד לחצי הגמר לפני שנתיים, אבל הוא ממש לא יתלונן על כך בדרכו לגמר.

הנקמה הצרפתית מהסגל הספרדי

יש לא מעט סמליות בשער של פורו, שהוכיח כי שילובו בהרכב היה נכון למרות עונה לא פשוטה במדי טוטנהאם. המגן הימני לא היה יציב בשורות התרנגולים, אבל בנבחרת הוא הוכיח כי הנטיות ההתקפיות הברורות שלו לא חייבות לפגוע במאמץ ההגנתי. הוא היה קרוב לשלמות מבחינה טקטית אתמול, וניתן לומר זאת על כל המערך האחורי של ספרד. מארק קוקורייה רק הולך ומשתבח, וריאל מדריד יכולה להיות מאושרת מצירופו. פאו קובארסי מציג מונדיאל לא פחות ממדהים בגיל 19, וכאשר מדובר בניצחון על צרפת, אי אפשר לא להתמקד באמריק לאפורט.

דידייה דשאן בזבז אינספור הזדמנויות לזמן את לאפורט, ולעתים כלל לא ניתן היה להבין את המניעים של המאמן. על הסאגה הזו סיפרנו בהרחבה כאן לפני חצי הגמר ביורו 2024, אז יצא לאפורט עם ידו על העליונה. נקמה נוספת בדשאן הגיעה כעת, ולאפורט סייע לסיים באכזבה גדולה את הקדנציה הארוכה של האיש שלא ספר אותו. דשאן ייזכר כמאמן לאומי עם מסורת אדירה בצרפת, אבל בקרב הזה הוא הפסיד שוב למאמן טוב ממנו.

אמריק לאפורט (רויטרס)

אחרי האירועים אתמול, אי אפשר להגדיר זאת אחרת. דה לה פואנטה הוא מאמן נבחרות ענק בכל קנה מידה, שמספק קבלות בתדירות יוצאת דופן. הוא זכה באליפות אירופה עם נבחרת ספרד עד גיל 19 ב-2015. הוא זכה באליפות אירופה עם נבחרת ספרד עד גיל 21 ב-2019. הוא הגיע לגמר האולימפיאדה עם הנבחרת הצעירה של ספרד ב-2021. הוא זכה באליפות אירופה בטורניר הגדול הראשון שלו עם הנבחרת הבוגרת. עוד קודם לכן, הוא זכה בליגת האומות ב-2023, ולאחר מכן הגיע לגמר נוסף בליגת האומות ב-2025. ועכשיו הוא העפיל גם לגמר גביע העולם, תוך שהוא בונה תלכיד טקטי יוצא דופן ומגלה אומץ גדול.

כי רק מאמן אמיץ מאוד מסוגל לספסל את פדרי. הפליימייקר של ברצלונה הוא אחד הכוכבים הגדולים ביותר בעולם בתפקידו, ובסגל הספרדי הוא שני רק ללאמין ימאל, וגם זה לא בטוח, כי פרשנים רבים מעריכים אותו יותר. במדי הבלאוגרנה הוא הברומטר האולטימטיבי, ואלופת ספרד משחקת הרבה פחות טוב בלעדיו. הוא היה אמור להיות המנהיג הבלתי מעורער שקובע את הקצב במשחקיה של ספרד, אבל אחרי הופעה חלשה במיוחד מול פורטוגל בשמינית הגמר מצא את עצמו על הספסל הן ברבע הגמר נגד בלגיה, והן אתמול. דה לה פואנטה החליט כי פביאן רואיס ישלים טוב יותר את רודרי בקישור המרכזי, וצדק לחלוטין.

כך יצא כי דווקא רואיס הוא הכוכב הכי מצליח של סן ז'רמן במונדיאל הזה. ויטיניה וז'ואאו נבש, חבריו הטובים לקישור שזכה פעמיים ברציפות בליגת האלופות, נכשלו לחלוטין בנבחרת פורטוגל, אבל פביאן צוחק כל הדרך לגמר בו הוא עשוי לקבל שוב עדיפות על פדרי. עבור קשר בארסה, שהחמיץ את השלבים המכריעים ביורו 2024 בגלל פציעה, זה יהיה קשה לעיכול, אבל דה לה פואנטה לא פועל לפי סנטימנטים. את רודרי הוא החזיר למיטבו אחרי עונה לא אידיאלית בלשון המעטה במדי מנצ'סטר סיטי בעקבות הפציעה הקשה, ורואיס משלים אותו נכון יותר, כי הוא גורם לספרד להיות יותר מהירה ותכליתית. זה בולט עד כדי כך, שהדחתו של פדרי מתקבלת כעת כמעט בטבעיות. מאמנים שלא מסוגלים לספסל את הכוכבים המתוקשרים שלהם, יכולים ללמוד המון מהבוס של ספרד.

פביאן רואיס שומר על קיליאן אמבפה. הכוכב הכי מצליח מהקישור של פ.ס.ז' (IMAGO)

ספרד הייתה הרבה יותר כיפית לצפייה לפני שנתיים. בגרסתה הנוכחית היא עלולה להיות מעצבנת מבחינת הצופה הניטרלי, אבל אחרי אתמול ברור לגמרי כי היא ראויה להיות בגמר. אחרי הזכייה ביורו 2008, המשיכו האדומים להנפת גביע העולם ב-2010 עם הגנת ברזל שלא ספגה כלל בנוקאאוט. עכשיו זו השאיפה של החבורה שנראית על הנייר נוצצת פחות בהשוואה לדור הגאונים ההוא, אבל יש לה מנטור פנומנלי, ונותר רק צעד אחד כדי להשלים שוב דאבל. שחזור גמר מונדיאל 2022 כבר לא יהיה לנו. השאלה הגדולה היא אם יהיה שחזור גמר יורו 2024.