"אולי נעשה שינויים, לא סיפרנו לשחקנים מי יפתח"

מאמן ארגנטינה, סקאלוני, דיבר לקראת חצי הגמר ב-22:00 מול אנגליה: "נקבל את ההחלטה תוך כדי מחשבה על הקבוצה". ההרכב המשוער בפנים. וגם: הביקורות

אחרי החצי גמר הראשון הנהדר שקיבלנו בין ספרד לצרפת, מונדיאל 2026 ימשיך גם הערב (רביעי, 22:00) עם חצי הגמר השני, שם ארגנטינה תפגוש את אנגליה למשחק אדיר, כשבסיום רק אחת תעלה לגמר הגדול ותפגוש את הלה רוחה. בינתיים, מאמן האלביסלסטה, ליונל סקאלוני, דיבר במסיבת עיתונאים.

“צפינו במשחק הקודם וניתחנו אותו, זה יהיה משחק שונה”, פתח מאמן ארגנטינה והמשיך: “ננסה לשפר את ההיבטים שבהם לא היינו טובים, אנחנו מרגישים טוב, להוטים בצורה מדהימה, זה חצי גמר מונדיאל, אסירי תודה לנצח לשחקנים האלו שלקחו אותנו לחצי גמר נוסף, למרות הקושי. נתמודד מול יריבה נהדרת ובתקווה שתהיה הזדמנות להתקדם.

“לפני חודש וחצי הייתי מוכן לכל דבר כדי להגיע לחצי גמר, הייתי חותם על זה, לא אכפת לי איך אנחנו, אין לי תלונות. לא משנה אם אנחנו עייפים או לא, אנחנו נרגשים ושמחים בצורה מדהימה. לשחק בחצי גמר זה משהו ייחודי, נכון ששיחקנו כבר אחד, אבל באותה מידה אנחנו שמחים ומתרגשים לתת לאוהדים שלנו את ההנאה שמגיעה להם”.

ליונל סקאלוני (רויטרס)

על המשחק ובחירת ההרכב אמר: “אנחנו תמיד מנתחים כיצד לשפר את הקבוצה ומנסים לנטרל את השחקנים הגדולים האלו. ייתכן שנעשה שינויים, או שנשאר עם אותו הרכב, עדיין לא נתנו לשחקנים את אחד עשר הפותחים. נקבל את ההחלטה תוך מחשבה על הקבוצה, המאמן לא חושב על מה שהם היו, אלא על מה שהם, על אלה שלא מתפקדים ועל ההווה”.

ההרכב המשוער

על פי הדיווחים, סקאלוני עשוי לבצע שינויים בהרכב הפותח, כאשר האפשרות הטובה ביותר היא שרודריגו דה פול או אנסו פרננדס יפתחו את המשחק על הספסל, כאשר ניקו גונזאלס הוא זה שצפוי להיכנס לתפקיד. בכל מקרה, ביצוע שינויים בשלב הזה יהיה מאתגר, כך שמעניין יהיה לראות איזה 11 יבחר המאמן.

ההרכב המשוער: אמיליאנו מרטינס, נוואל מולינה, כריסטיאן רומרו, ליסנדרו מרטינס, ניקולאס טליאפיקו, רודריגו דה פול (ניקו גונסלאס), לאנדרו פארדס, אלכסיס מק אליסטר, אנסו פרננדס (ניקו גונסלאס), ליונל מסי וחוליאן אלברס.

המפגש בין הנבחרות לפני 40 שנים והיריבה כיום

נחזור למסע”ת. כזכור, הנבחרות נפגשו בשנת 1986 במקסיקו, וסקאלוני דיבר על המשחק ההוא: “כולם זוכרים אותו, את ההופעה של דייגו מראדונה, במיוחד את השער השני שלעולם ייחרט בליבנו. זה היה שער נפלא, כל חובב כדורגל זוכר אותו. נגד כל יריבה אחרת זה היה יפה באותה מידה, במיוחד עם הפרשנות מאותה תקופה, שהיא כל כך נפלאה”.

המאמן של ארגנטינה נשאל גם כמובן על שחקני אנגליה ועל כך אמר: “הארי קיין וג’וד בלינגהאם הם שחקנים שכל מאמן היה שמח שיהיו לו. ננסה לנטרל אותם בעזרת החוזקות שלנו ולמנוע מהם לשחק בצורה הטובה ביותר. יש לנו תוכנית משחק ואנחנו מקווים ליישם אותה. החולצה הכולה? לא ביקשתי לשחק בה, אולי זו מסורת, אני לא יודע. אם לתומאס טוכל לא הייתה בעיה עם זה, אז מושלם”.

תומאס טוכל (רויטרס)

המצב של מסי וההכנות למשחק

“לא דיברתי עם ליאו מסי על המשחק או איך הוא חווה אותו. לכל אחד מאיתנו יש מספיק ניסיון לשחק בחצי גמר גביע העולם והוא יודע מה זה מייצג. אני בסדר, נרגש ואסיר תודה לשחקנים, אנחנו צריכים לתת ערך עצום למה שהשגנו, למרות שנעשה כמיטב יכולתנו להגיע לגמר, זה הישג גדול ואנחנו צריכים להתייחס אליו ככזה.

“יש לנו הרבה רצון ושאפתנות. אנחנו צריכים לחזור לשחק כדורגל עם הכדור, זה מה שהפך אותנו לחזקים, יש לנו את כל השאר. הרצון לתת את כל כולנו קיים, צריכים לראות את השחקנים שהובילו אותנו לשחק כדורגל נהדר. אסור לנו לשכוח איך לשחק. המסר לאוהדים? ליהנות מהרגע כי זה משהו להיות מרוצים ונרגשים ממנו, ניתן הכל עד הרגע האחרון, יש לנו שחקנים טובים ותרבות של אף פעם לא לוותר על משחק”.

ליאו מסי (רויטרס)

הביקורות שחוטף

“לא ראיתי את הביקורות. ביום שאפסיק לאמן, לא הולך לבקר אף שחקן. בין אם הוא ארגנטינאי, יפני או סיני, מעדיף לא להגיב. אני מדמיין שהם יעשו את זה עבור הנבחרת הלאומית שלהם, אבל לא יכול להגיב. לא ראיתי את הבוקרות שקיבלתי ולא סביר שאדבר על עצמי, לא מעוניין. זה לא הפריע לי קודם וזה מפריע לי עוד פחות עכשיו, וזה הגיוני, אני המאמן של ארגנטינה וכולם אוהבים כדורגל, אבל זה לעולם לא יפריע לי ואני לא מודאג מזה, אני מרוכז בעבודה”.