דקה 60: אנגליה - ארגנטינה 0:1

מונדיאל, חצי גמר: אווירה לוהטת, נבחרת שלושת האריות עלתה ליתרון. רוג'רס בישל נהדר לגורדון שהכניע את מרטינס (55'), מנגד אלברס איים על פיקפורד

שלב חצי הגמר השני של מונדיאל 2026 יוצא לדרך עם קרב ענקים ומסקרן במיוחד, כשאנגליה וארגנטינה נפגשות בשעה זו על הכרטיס המיוחל לגמר הגדול. נבחרת שלושת האריות של תומאס טוכל רוצה להמשיך במסע ולהעפיל לגמר מונדיאל ראשון מזה 60 שנה, בעוד אלופת העולם המכהנת חולמת לעשות עוד צעד לעבר שמירה על התואר ולהבטיח מקום בגמר נוסף.

אנגליה מגיעה להתמודדות לאחר 1:2 דרמטי על נורבגיה בהארכה ברבע הגמר, במשחק שבו נקלעה לפיגור אך הפגינה אופי רב ומצאה את הדרך להשיג את הכרטיס לשלב הבא. החבורה של טוכל, שרושמת הופעה רביעית בחצי גמר של טורניר גדול מאז 2018, מציגה לראשונה בהיסטוריה שני שחקנים עם שישה כיבושים בטורניר אחד, ג'וד בלינגהאם והקפטן הארי קיין. כעת הם ניצבים בפני המבחן הגדול ביותר בדרך לגמר ראשון מאז הזכייה ההיסטורית ב-1966.

מנגד, ארגנטינה מגיעה לחצי הגמר עם מאזן מושלם ולאחר רצף מדהים של שישה ניצחונות בטורניר הנוכחי ו-12 ניצחונות מונדיאל רצופים בסך הכל. האלביסלסטה עברו משוכה קשוחה ברבע הגמר כשגברו 1:3 בהארכה על שווייץ, והם כיום הנבחרת הפורייה ביותר בטורניר עם 17 כיבושים. ליונל סקאלוני והקפטן ליאו מסי, שיאן השערים והבישולים של המונדיאלים בכל הזמנים, מחזיקים במאזן מושלם של 100% הצלחה במעמד חצי הגמר, וכעת הם רוצים לרשום ניצחון גדול נוסף ולהמשיך את המסע לעבר הגביע.

זהו המפגש השישי בין השתיים במסגרת גביע העולם, ביריבות היסטורית וטעונה שסיפקה רגעים בלתי נשכחים. אנגליה אמנם הפסידה רק שלושה מתוך 14 המפגשים הכלליים בין הנבחרות ואף ניצחה בשניים האחרונים, אך שניים מההפסדים הללו הגיעו על הבמה הגדולה של המונדיאל, ב-1986 עם "יד האלוהים" ושער המאה של דייגו מראדונה, וב-1998 עם ההדחה הדרמטית בפנדלים.