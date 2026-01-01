עילי קדם ונדב מאיר יעקבי מצטרפים להפועל כפ"ס

המגן (2010) והקשר (2011) ילבשו את החולצה הירוקה בעונת 2026/27. הראשון סיפק שמונה בישולים בנוף הגליל, כשהשני רשם 9 שערים ו-15 בישולים בהרצליה

בהפועל כפר סבא מקווים לראות מחלקת נוער פורחת וטובה יותר בעונה הקרובה. במועדון צירפו לשורותיהם צמד שחקנים נוספים שיעבו את סגל קבוצות נערים א' ו-ב' במחלקת הנוער. עילי קדם, מגן בשנתון 2010, הצטרף מהפועל נוף הגליל ונדב מאיר יעקבי, קשר בשנתון 2011, הצטרף ממכבי הרצליה. חתמו באמצעות סוכנות השחקנים Play It, בנוכחותם של אורן שטרלינג ועמית ארצי.

עילי קדם, בן ה-15, היה חלק מקבוצת נערים ב' של הפועל נוף הגליל בעונה החולפת, קבוצה שסיימה במקום השלישי והמכובד בליגת נערים ב' ארצית צפון. סיים עונה עם שער אחד לצד שמונה בישולים. התכבד ב-29 הופעות תחת הדרכתו של איליה קרסיק. היה בין ארבעה שחקני סגל שהופיעו הכי הרבה בעונה שחלפה, עם 2,079 דקות משחק.

נדב מאיר יעקבי, בן ה-15, היה חלק מקבוצת נערים ג' של מכבי הרצליה בעונה החולפת, קבוצה שסיימה במקום הראשון בליגת נערים ג' ארצית דרום וקפטה אליפות. סיים עונה עם תשעה שערים לצד 15 בישולים ב-27 הופעות (לצד שתי הופעות בנערים ב'). היה בין שבעה שחקני סגל שהופיעו הכי הרבה תחת הדרכתו של צחי ורד.