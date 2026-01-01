חדשות טובות להפועל ב"ש: תהיה מדורגת אם תודח

אתמול נקבע כי הדרומיים יפגשו את ויקינגור, לאחר שאלה הדיחו את גיור. בגלל הדירוג הגבוה של היריבה, האלופה תהיה מדורגת אם תרד לליגה האירופית

הפועל באר שבע גילתה אמש (שלישי) כי היריבה שלה בסיבוב המוקדמות השני של ליגת האלופות תהיה אלופת איסלנד ויקינגור ריקיאוויק, לאחר שזו ניצחה את גיור 2:3 בסיכום שני המשחקים.

אמנם אלופת הונגריה מגיעה מליגה יותר חזקה, אך אין לה עבר אירופי מפואר ולכן היא הגיעה דווקא כלא מדורגת. מי שהוגרלה לסיבוב המוקדמות הראשון כמדורגת הייתה ויקינגור, והדבר מסדר חדשות טובות לאלופת ישראל, שתהיה מדורגת במקרה שתודח ותעבור למוקדמות הליגה האירופית.

למעשה, הגרלת הסיבוב השלישי הפוטנציאלי בליגת האלופות ובליגה האירופית (במקרה של הדחה) תתקיים עוד לפני המשחק בין הקבוצות. כתוצאה, לפיפ"א יש שיטה לקבוע את הדירוג בלי לקבוע את זהות העולה.

רן קוז'וק (ראובן שוורץ)

המפגש מוגרל בתור מפגש, כשבליגת האלופות לוקחים את הדירוג של הקבוצה בעלת הדירוג הגבוה יותר (במקרה זה ב"ש) ובליגה האירופית את הדירוג הנמוך יותר (ויקינגור). בגלל שלוויקינגור דירוג גבוה יחסית, המפסידה במפגש תרד לליגה האירופית כמדורגת, מה שעשוי לסדר מפגש יותר פשוט לקבוצה של רן קוז׳וק.

הפועל באר שבע תפגור את האיסלנדים למשחק חוץ ב-21 או ב-22 ביולי, כשמשחק הגומלין יתקיים כשבוע לאחר מכן, ב-28 או ב-29 ביולי. ההגרלה בנוגע לאפשרויות במקרה של העפלה או הדחה תתקיים עוד לפני כן, ב-20 ביולי.