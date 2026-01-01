הפועל רמת גן הובסה 4:0 מול פאקשי באוסטריה

קבוצתו של מסאי דגו התקשתה מאוד במשחק ההכנה השני מול היריבה ההונגרית החזקה. אשכנזי והזרים נבחנו, סמל שיחק. וגם: פארד איברהים יצטרף בישראל

הפועל רמת גן ממשיכה את מחנה האימונים באוסטריה, ואתמול (שלישי) ספגה הפסד 4:0 לפאקשי ההונגרית במשחק ההכנה השני שלה במחנה. היריבה, שנחשבת לאחת הקבוצות החזקות בהונגריה, סיימה לפני כשבוע בתיקו 3:3 מול מכבי חיפה ונמצאת בשלב מתקדם יותר של ההכנות לעונה שאותה תפתח במוקדמות הקונפרנס ליג.

המאמן מסאיי דגו המשיך לנצל את המשחק כדי לבחון את הסגל, שעדיין נמצא בבנייה, ואת השחקנים הנבחנים. חוליית ההגנה הורכבה משחקני הרכש, כאשר הבלם הפורטוגלי ז'וטה פתח במרכז ההגנה לצד עומר יצחקי ודניאל טישלר. גם הקשר יובל אשכנזי, שנבחן בקבוצה, פתח בהרכב במטרה להרשים את הצוות המקצועי.

במחצית השנייה קיבל דקות ראשונות מושיקו סמל, שהצטרף לאחרונה למחנה האימונים. בנוסף, דגו בחן את שחקן הכנף הברזילאי לואן קמפוס, שמועמד להצטרף לקבוצה כפי שפורסם לראשונה ב-ONE לאחר ששיחק בעונה שעברה בליגה הרומנית. גם הקשר הגנאי פרנק אירוזי ממשיך להיבחן במחנה, לאחר שהתאמן עם הקבוצה עוד לפני היציאה לאוסטריה.



מסאיי דגו (עמרי שטיין)

יצטרף רק בישראל

מי שיצטרף לסגל רק לאחר סיום המחנה הוא המגן-בלם הגנאי פארד איברהים. השחקן, שחתם במועדון בסוף חודש יוני, צפוי להגיע לישראל לאחר שיסיים את התחייבויותיו בקבוצתו מהליגה הקזחית, בהתאם לסיכום שנקבע בין הצדדים.