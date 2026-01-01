במקביל לאלוף האלופים: בב"ש נערכים למסע לאיסלנד

תוך כדי ההכנות המקצועיות, במועדון עובדים על סידורי הטיסה וייתכן שייצאו כבר בשבת: חכירת מטוס או טיסה ארוכה של 14 שעות. ציפייה לליווי של שב"כ

במקביל למשחק אלוף האלופים מחר (חמישי) מול מכבי תל אביב, בהפועל באר שבע כבר מסתכלים גם לעבר המשוכה הבאה באירופה. אנשי המועדון צפו אמש ביריבה העתידית, ויקינגור האיסלנדית, שהעפילה לסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות לאחר שניצחה 2:3 בסיכום שני המשחקים את גיור ההונגרית.

בבאר שבע התרשמו שמדובר בקבוצה פיזית מאוד, שמסוכנת במיוחד במצבים נייחים. במועדון סימנו כאחד השחקנים הבולטים את הקשר הוותיק גילפי סיגורדסון, שמביא איתו ניסיון רב מהרמות הגבוהות באירופה.

במקביל להכנות המקצועיות, במועדון עובדים גם על סידורי הטיסה לאיסלנד. על הפרק עומדות שתי אפשרויות: חכירת מטוס בעלות של יותר מחצי מיליון שקלים, או טיסת קונקשן ארוכה שיכולה להימשך בין 10 ל-14 שעות במצטבר. בשל המרחק וזמן ההגעה הארוך, קיימת אפשרות שהקבוצה תצא לדרך כבר ביום שבת.

שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

ציפייה לליווי ואבטחת שב”כ

בנוסף, במועדון נערכים גם מבחינה ביטחונית ומצפים לליווי ואבטחת שב"כ במהלך השהות באיסלנד, בעקבות החשש מהפגנות פרו-פלסטיניות. מעבר לכך, הצוות המקצועי חייבים להיערך גם למשחק על משטח דשא סינתטי, עליו משחקת ויקינגור את משחקי הבית שלה.

עוד לפני אירופה, האלופה תסיים היום את הכנותיה למשחק אלוף האלופים מול מכבי תל אביב. ז'ואאו ויקטור עשוי לפתוח בהרכב, כשההחלטה הסופית תתקבל לאחר האימון המסכם. מיגל ויטור צפוי לפתוח במרכז ההגנה במקומו של גיבריל דיופ.